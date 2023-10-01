Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Срочно
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Стрелок мобильной группы ПВО рассказал, как определяют и чем сбивают вражеские дроны

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Войска РФ начали все чаще менять тактику ударов дронами. В то же время украинские защитники в разы улучшили свои навыки по отражению атак.

Об этом рассказал стрелок мобильной группы ПВО Северного объединения Национальной гвардии Украины Денис Ляшенко.

До полномасштабного вторжения РФ опыта работы с дронами у военного не было, поэтому специальность ему пришлось осваивать с нуля.

Сейчас смотрят

По его словам, командование быстро отреагировало на начало российских атак БпЛА и в первые дни защитников начали отправлять на полигоны для теоретических и практических учений. Сейчас эффективность сбивания вражеских целей выросла в разы.

Обнаружить Шахед можно не только на звук, но и с помощью тепловизионных прицелов и мощных прожекторов, отмечает военный. Для сбивания вражеских целей используют оружие начиная с 5,45мм калибра и заканчивая 12,7мм.

Ляшенко также добавил, что сейчас россияне стали чаще менять направление и курс беспилотников.

— Если раньше Шахеды летели почти по прямой траектории на очень низкой высоте, сейчас траектория может 10-20 раз измениться за час, — сказал он.

Ночью 1 октября РФ атаковала Украину 30 ударными беспилотниками типа Shahed, 16 БпЛА удалось уничтожить.

атака дронами, Война в Украине, дрон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Среди оккупантов на фронте популярен не только алкоголь — спикер Таврического направления
проросійські окупанти
Попали по стоянке российских вертолетов: в ГУР подтвердили атаку БпЛА на Смоленск и Сочи
дрон квадрокоптер безпілотник
Ударили по центральной площади: россияне убили мужчину в Волчанске
Обстріл Вовчанська 1 жовтня 2023
Как РФ сможет финансировать войну в Украине в 2024 году – прогноз разведки Британии
Російські військові
В Джанкое прогремел громкий взрыв, россияне заявляют о работе ПВО и повреждении складов
Вибух

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Общенациональная минута молчания и подробности атаки Шахедов! Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Стрелок мобильной группы ПВО рассказал, как определяют и чем сбивают вражеские дроны
Страны ЕС запретили въезд с вещами из России: реакция россиян
Стрелок мобильной группы ПВО рассказал, как определяют и чем сбивают вражеские дроны
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Стрелок мобильной группы ПВО рассказал, как определяют и чем сбивают вражеские дроны
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Стрелок мобильной группы ПВО рассказал, как определяют и чем сбивают вражеские дроны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь