Стрелок мобильной группы ПВО рассказал, как определяют и чем сбивают вражеские дроны

Войска РФ начали все чаще менять тактику ударов дронами. В то же время украинские защитники в разы улучшили свои навыки по отражению атак.

Об этом рассказал стрелок мобильной группы ПВО Северного объединения Национальной гвардии Украины Денис Ляшенко.

До полномасштабного вторжения РФ опыта работы с дронами у военного не было, поэтому специальность ему пришлось осваивать с нуля.

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По его словам, командование быстро отреагировало на начало российских атак БпЛА и в первые дни защитников начали отправлять на полигоны для теоретических и практических учений. Сейчас эффективность сбивания вражеских целей выросла в разы.

Обнаружить Шахед можно не только на звук, но и с помощью тепловизионных прицелов и мощных прожекторов, отмечает военный. Для сбивания вражеских целей используют оружие начиная с 5,45мм калибра и заканчивая 12,7мм.

Ляшенко также добавил, что сейчас россияне стали чаще менять направление и курс беспилотников.

— Если раньше Шахеды летели почти по прямой траектории на очень низкой высоте, сейчас траектория может 10-20 раз измениться за час, — сказал он.

Ночью 1 октября РФ атаковала Украину 30 ударными беспилотниками типа Shahed, 16 БпЛА удалось уничтожить.

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