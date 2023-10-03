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Для ураження сильно броньованих наземних цілей: зенітна установка Гепард, характеристики

гепард

Федеральний уряд Німеччини часто передає в Україну зенітні самохідні артилерійські установки Гепард (Gepard). Що відомо про ці установки – читайте в матеріалі.

Гепард (Gepard): що відомо

Гепард (Gepard) – німецька зенітна самохідна установка (ЗСУ). За словами військового експерта Олександра Коваленка, установка ця – доволі застаріла.

Берлін міг би поділитися сучаснішими комплексами ППО, ніж тим, що списав самі десять років тому.

Призначена для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальності від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с. А також для ліквідації наземних (надводних) цілей на дальності до 4,5 км з місця, з короткої зупинки і в русі.

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Трохи історії про Gepard

Коли в 1950-х роках створювався Бундесвер, він отримав з США 500 40-мм спарених ЗСУ М42. M42 мала непогану дальність стрільби, але наведення здійснювалося за допомогою оптико-механічних прицільних пристосувань.

Установка не відповідала вимогам сучасності, тобто не забезпечувала ураження високошвидкісних маневруючих повітряних цілей, для чого були потрібні ствольні системи підвищеної далекобійності, щільності та інтенсивності вогню.

У підсумку, після виготовлення додаткових прототипів, система була прийнята на озброєння бундесверу під найменуванням Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Танк ППО Гепард).

Серійне виробництво розпочато в 1973 році, а перша партія машин поставлена на озброєння армії ФРН в 1976 році. Для бундесверу було випущено 420 машин, для бельгійської армії – 55 шт., для голландської — 95 шт. У листопаді 2004 року Румунія закупила 18 машин.

Остання модель відрізнялася тим, що мала інший, більш досконалий радар пошуку і супроводу мети, і низку інших незначних відмінностей.

Тактико-технічні характеристики Гепард (Gepard)

З кожного борту вежі зовні встановлені дві 35-мм гармати скорострільністю 550 пострілів на хвилину.

Маса снаряда 0.55 кг.

Початкова швидкість польоту 1175 м/с.

Боєкомплект – 310 унітарних снарядів, у тому числі 20 бронебійних підкаліберних для ураження сильно броньованих наземних цілей.

Для стрільби по повітряних цілях застосовуються снаряди з осколково-фугасними, бронебійними каліберними і підкаліберними вражаючими елементами.

Джерело: Spiegel, по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія

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Війна в Україні, Летальна зброя, Німеччина
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