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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Почему России выгодна война в Израиле – ответы эксперта

Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Фото: Getty Images

Россия хочет нормировать насилие, как ключевой инструмент международных отношений, используя эскалацию войны в Израиле.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил, соучредитель Национальной платформы устойчивости и сплоченности Олег Саакян, отвечая на вопрос ведущего, какую выгоду получает РФ от палестино-израильского конфликта.

Почему России выгодна война в Израиле

– Любая дестабилизация — это фактически перевод из исключения России как нарушителя в ситуацию — а так все делают. Если сейчас Израиль будет действовать не скальпелем, а топором в направлении ХАМАСа и с большими жертвами среди гражданских… Если Израиль на этом слетит с гаек, то Россия скажет: смотрите поддерживаемое вами государство сейчас совершает фактически военные преступления. Ну что Нетаньяху рядом со мной сядет, или у вас двойные стандарты, – сказал он.

Саакян добавил, что в обострении боевых действий в Израиле также заинтересован Иран.

Сейчас смотрят

– Иран в силу своего внутриполитического кризиса, им необходима война с Израилем, опосредованная чужими руками, которая бы сплотила бы общество. Там договор Израиля с Саудовской Аравией на подходе был. В случае его подписания это перевернуло бы геополитическую реальность на Ближнем Востоке и запустило бы процесс мира и стабилизации ситуации. В чем не заинтересованы исламисты-фундаменталисты, – отметил эксперт.

Напомним, Министерство здравоохранения Израиля подтвердило, что более 600 израильтян погибли в результате нападения ХАМАС. Сейчас в больницах находятся 2156 раненых, в том числе 20 в критическом состоянии и 330 тяжелораненых.

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Израиль, Война в Израиле, Росія, Сектор Газа
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