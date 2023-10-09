Война в Израиле: как долго продлится и почему атака ХАМАСа стала неожиданностью

В субботу, 7 октября, ХАМАС заявил о начале масштабной военной операции против Израиля. Около 6:30 утра с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2200 ракет, по подсчетам Тель-Авива, (глава ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5000 тысяч ракет).

Одновременно с этим палестинские боевики на пикапах малыми группами вторглись на территорию Израиля из сектора Газа и захватили несколько населенных пунктов страны.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Сейчас смотрят

Учитывая, что Израильско-палестинский конфликт длится уже более 70 лет, и все это время победа была на стороне Тель-Авива возникает вопрос, как Хамасу удалось прорваться на территорию Израиля и оккупировать часть территории.

Почему боевикам ХАМАСа удалось захватить часть территории, какова дальнейшая судьба сектора Газа и как обострение войны в Израиле повлияет на финансовую помощь Украине со стороны США — читайте в материале Фактов ICTV.

Как ХАМАСу удалось вторгнуться на территорию Израиля

По мнению директора Центра ближневосточных исследований Игоря Семиволоса одной из причин является провал со стороны разведки и спецслужб.

– Я сам в шоке. Помню свой визит в Сдерот и военную базу и не могу представить как это так произошло. Впрочем в истории неудачи спецслужб, вещь сама по себе не новая. В самом Израиле те же грабли были 50 лет назад. Очевидно расчеты на рациональное поведение ХАМАСа, а это следует из сообщений газеты Гаарец, не сработали. С другой стороны израильские спецслужбы гарантированно имели в секторе Газа агентуру. Подготовка к такой операции точно не дело одного дня, – объясняет эксперт.

Что будет делать Израиль с сектором Газы

Как отмечает Семиволос, все зависит насколько долго будет осуществляться наземная операция и какие цели будут ставиться.

Получение полного контроля над сектором Газы очень изнурительно и практически невозможно. Уничтожение инфраструктуры, без полного контроля территории, тоже невозможно.

– Также все зависит от того, как будут вести себя другие страны. Тот же Иран, Хезболла и другие арабы, позиция которых будет меняться с нейтральной на враждебную по мере роста жертв. Много вопросов. Думаю в израильском правительстве сами до конца не понимают какая окончательная цель. Сейчас доминируют эмоциональные реакции, – подчеркнул директор Центра ближневосточных исследований.

Была ли цель у ХАМАСа сорвать соглашение между Саудовской Аравией и Израилем

Игорь Семиволос считает, если бы ХАМАС действовал единолично, то целью мог быть захват заложников для последующего обмена их на заключенных в израильских тюрьмах. Подобные операции палистинцы проводили и раньше. Но в этот раз, по словам эксперта, что-то пошло не так и открылась возможность для захвата израильских территорий.

– Если предположить, что за всем этим стоит Иран, а по состоянию на сейчас я склоняюсь к такой версии, то это намерения сорвать соглашение между Саудовской Аравией и Израилем. Хотя до его заключения было еще далеко. Возможно целью было наносить стратегическое поражение Израилю и Западу в целом.

Повлияет ли ситуация в Израиле на финансовую помощь Украине со стороны США

По словам эксперта, обострение конфликта в Израиле могу побудить Шаты увеличить военную поддержку Украины.

– В принципе это дает аргументы Байдену в диалоге с оппонентами для поддержки Украины. Тем более что уже очевидно, по крайней мере для меня, что это не локальное событие, а часть глобального конфликта, как сказал Путин за формирование “нового порядка”, который должен подорвать западное доминирование. Иными словами надежда есть, – резюмировал Семиволос.

Ранее мы рассказывали, какими ракетами ХАМАС обстреливает Израиль.

Об истории Израильско-палестинского конфликта, который продолжается более 70 лет можно почитать по ссылке.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.