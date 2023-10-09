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Израиль запросил в США высокоточные бомбы и ракеты-перехватчики

Израиль запросил в США высокоточные бомбы и ракеты-перехватчики
Фото: Getty Images

Израиль просит у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для Железного купола.

Об этом CNN сообщили израильский военный чиновник и представитель американского оборонного ведомства.

Указано, что запрос поступил после того, как министр обороны США Ллойд Остин пообещал предоставить Израилю помощь в сфере безопасности.

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По словам израильского чиновника, запрос к американцам включает в себя объединенные боеприпасы прямой наводки или JDAM — комплект, который превращает неуправляемую бомбу в высокоточное “умное” оружие. Израиль использует высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в Газе с воздуха.

Израиль также просит больше ракет-перехватчиков для системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Железный купол. Система была перегружена шквалом ракет, что позволило некоторым ракетам из Газы пройти сквозь нее и попасть в цель.

Израильский чиновник отметил, что его страна может запросить больше вооружения. Это будет зависеть от того, как будет развиваться кампания Израиля против ХАМАСа.

Ранее СМИ сообщили, что в течение нескольких недель Иран помогал боевикам палестинской террористической организации ХАМАС планировать нападение на Израиль. В то же время в Тегеране эту информацию отрицают.

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Источник: CNN
Израиль, Война в Израиле, США
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