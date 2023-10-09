В Израиле разыскали пятерых украинцев и эвакуировали раненого мальчика — МИД

В Израиле украинские дипломаты вывезли из города Сдерот украинского мальчика, который был ранен во время обстрелов. Ребенок получил необходимую медицинскую и психологическую помощь и находится в безопасном месте под опекой посольства.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Кроме того, украинским дипломатам удалось разыскать пятерых граждан Украины, которые считались пропавшими на юге Израиля.

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Есть информация о возможной гибели двух украинцев вблизи сектора Газа. Посольство проверяет.

Всего за минувшие сутки оперативный штаб МИД Украины обработал более 200 обращений граждан. Сейчас идет поиск возможностей для наших людей выехать из страны, ведь авиакомпании массово отменяют рейсы.

МИД Украины получил информацию о возможной гибели украинца в секторе Газа. Сейчас ожидается официальное подтверждение. Дипломатическое учреждение в Рамалле поддерживает постоянную связь с украинской общиной. Также прорабатываются потенциальные маршруты эвакуации.

Утром, 7 октября, боевики ХАМАС объявили о начале новой масштабной военной операции против Израиля. С территории сектора Газа выпустили более 2,2 тыс. ракет. В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов.

Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а сектор Газа заплатит за эту атаку.

Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

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