Білий дім і Конгрес думають над об’єднанням допомоги Україні та Ізраїлю – ЗМІ

Білий дім і законодавці в Конгресі США активно обговорюють можливість об’єднати в один запит допомогу Ізраїлю з додатковим фінансуванням для України.

Про це інформує американський телеканал NBC News із посиланням на представника Білого дому та двох проукраїнських законодавців із Республіканської партії.

Що передбачає пропозиція про допомогу Україні та Ізраїлю

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Таку стратегію запропонували представники Демократичної та Республіканської партій у Конгресі, які підтримують Україну. Вони вважають, що це допоможе забезпечити додаткове фінансування Києва, попри протидію з боку деяких республіканців у Палаті представників та Сенаті.

Група консерваторів у Палаті представників рішуче виступають проти нового фінансування для України, запит на яке надіслав Білий дім. Водночас додаткова допомога Ізраїлю після жорстокого нападу терористів ХАМАС такого спротиву в Конгресі не викликає.

Як зазначив представник адміністрації Джо Байдена, Білий дім зараз оцінює “політичну життєздатність” об’єднання допомоги Україні та Ізраїлю. Остаточне рішення буде за Конгресом США.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі напередодні заявив, що підтримка обох держав важлива.

– Ми досить велика, економічно життєздатна та досить динамічна країна, щоб мати можливість підтримувати їх обох, – зазначив він.

Хоча адміністрація Байдена вже надала Ізраїлю військову допомогу, Білий дім очікує, що для додаткової підтримка знадобиться затвердження Конгресу.

Джерело в Білому домі повідомило NBC News, що Джо Байден під час розмови з ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньягу пообіцяв “задовольнити запити Ізраїлю найближчими днями та тижнями”.

Сенатор-республіканець на умовах анонімності розповів NBC News про очікування, що Україна та Ізраїль будуть пов’язані в майбутньому законопроєкті про витрати.

– Я справді вірю, що має бути додатковий (законопроєкт, – Ред.), який передбачатиме допомогу Ізраїлю, а також Україні з огляду на жахливі терористичні атаки ХАМАС, – заявив сенатор.

Коли такий документ може бути розглянутий у Конгресі, наразі не відомо.

Законопроєкт про короткострокові витрати, який Джо Байден підписав минулого місяця, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду), не передбачав жодного нового фінансування для України. Він розрахований на 45 днів, тобто до середини листопада.

Чи є підтримка ініціативи в Конгресі

Телеканал запевняє, що існує широкий двопартійний консенсус щодо допомоги як Ізраїлю, так і Україні – завдяки сильній підтримці демократів і значній підтримці в Республіканській партії.

Однак протягом останніх місяців зросла кількість республіканців у Палаті представників, які виступають проти фінансування для України. Минулого місяця 93 республіканці проголосували за поправку до законопроєкту про військове фінансування, якою пропонувалося заборонити всю військову допомогу Україні. У липні за аналогічну поправку проголосували 70 республіканців.

На підтримку нашої держави виступає лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

– Як ми бачили в Україні, нездатність діяти рішуче може продовжити конфлікт і збільшити витрати на війну, – наголосив він у коментарі ЗМІ, додавши, що вимоги Ізраїлю щодо допомоги “будуть відрізнятися від вимог України”.

У Білому домі пояснили NBC News, що здатність США підтримувати Ізраїль не впливає на спроможності допомагати Україні. Хоча адміністрації, ймовірно, доведеться поповнити запаси того, що отримає Ізраїль найближчим часом.

Неназваний чиновник Білого дому додав, що Ізраїль та Україна мають різні системи ППО з різними можливостями, а тому вони не конкурують за той самий вид військової підтримки.

Джерело: NBC News

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