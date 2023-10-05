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Оксана Лотоцкая, журналистка программы Факты ICTV

Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

— Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Время нам не друг. Сейчас у нас достаточно финансов, чтобы еще некоторое время удовлетворить потребности Украины на поле боя, но чтобы гарантировать, что наша поддержка не будет прервана, нужно, чтобы Конгресс действовал быстрее.

Впрочем, если конгрессмены не договорятся в ближайшее время, уже имеющихся денег хватит еще на несколько месяцев.

Накануне, впервые за последние 130 лет, Палата представителей отправила в отставку спикера Кевина Маккарти на фоне обвинений, что он якобы имел тайную договоренность с Белым домом относительно дополнительной помощи Украине после голосования за промежуточный бюджет на 45 дней. Маккарти обвинение отвергает, но подчеркивает, он за непрерывную и ускоренную поддержку Украины.

Снова баллотироваться на должность Маккарти не планирует, однако политическую деятельность продолжит. Обязанности спикера Палаты представителей будет выполнять республиканец Патрик МакГенри, но с ограниченным функционалом. Он сможет открывать и закрывать заседания, объявлять перерывы и ставить на голосование кандидатуры на должность спикера.

Голосование за нового спикера должно состояться в следующую среду, а пока у конгрессменов недельные каникулы.

Білий дім, Конгресс США, США, Факти ICTV
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