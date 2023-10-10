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Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Российская частная военная компания Редут, бойцы которой участвуют в войне против Украины, является вооруженным формированием, которое контролируется и финансируется Главным разведывательным управлением Генерального штаба РФ (ГРУ).

Об этом говорится в расследовании проектов Радио Свобода Схемы и Система.

Отмечено, в РФ ЧВК Редут позиционируют как “добровольческое” формирование. В то же время связь с российской разведкой доказывают внутренние документы ЧВК, которые получили в свое распоряжение журналисты, и в которых бойцы сами указывают, что подчиняются ГРУ.

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Это, в частности, рапорт о потерях одного из подразделений ЧВК — Волков. А также — справка, выданная одному из военных, где указана воинская часть, которая, согласно анализу, входит в состав другой в/ч — 21208. А она является частью спецназа ГРУ ГШ, который воюет в Украине с 2015 года.

Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование
Радіо Свобода
Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование
Радіо Свобода
Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование
Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование

Отмечено, что по меньшей мере четверо из идентифицированных журналистами бойцов подразделения Редута Волки являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ — в российских базах данных указана военная разведка или связанные с ней в/ч как место их работы и проживания.

Журналисты также залегендировано пообщались с десятком рекрутеров, которые набирают бойцов для различных подразделений в составе этой ЧВК, и как потенциальные новобранцы уже на этапе отбора узнали, что управление и финансирование так Редута осуществляет российская разведка.

Кроме того, прямо подтверждают тот факт, что ГРУ контролирует Редут сами бойцы этого формирования. Так, Радио Свобода удалось поговорить с несколькими редутовцами, которые в 2022 году попали в украинский плен, а впоследствии были осуждены за пытки жителей Харьковщины. Позже в интервью Схемам они рассказали, что ехали служить в 16-ю бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России.

Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут — расследование

Радіо Свобода

Осужденные рассказали, что непосредственно отдавал приказы искать бойцов АТО и других проукраинских активистов на Харьковщине военный с позывным Амур. Он же проводил допросы задержанных жителей. За пытки одного из них четверо российских военных получили приговор. Редутовцы называют Амура “куратором от ГРУ”. Идентифицировать его пока не удалось.

В расследовании журналисты также приводят имя полковника Алексея Кондратьева — как одного из основных кураторов так называемого “добровольческого корпуса” по линии ГРУ, куда входят и редутовцы, и генерал-лейтенанта и заместителя главы российской разведки Владимира Алексеева — как главного инициатора создания этой так называемой ЧВК.

Ранее в ЦНС сообщили, что в России создали новую частную военную компанию для переманивания бойцов расформированной ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, ГРУ, ПВК, Росія
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