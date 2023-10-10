Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування

Російська приватна військова компанія Редут, бійці якої беруть участь у війні проти України, є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Про це йдеться у розслідуванні проєктів Радіо Свобода Схеми та Система.

Зазначено, у РФ ПВК Редут позиціонують як “добровольче” формування. Водночас зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи ПВК, які отримали у своє розпорядження журналісти, і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ.

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Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів ПВК – Вовків. А також – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом, входить у склад іншої в/ч – 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Зазначено, що щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу Редуту Вовки є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце їхньої роботи та проживання.

Журналісти також залегендовано поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів в складі цієї ПВК, і як потенційні новобранцівже на етапі добору дізналися, що управління і фінансування так Редуту здійснює російська розвідка.

Окрім того, прямо підтверджують той факт, що ГРУ контролює Редут самі бійці цього формування. Так, Радіо Свобода вдалось поговорити із декількома редутівцями, які в 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Пізніше в інтерв’ю Схемам вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії.

Засуджені розповіли, що безпосередньо віддавав накази шукати бійців АТО та інших проукраїнських активістів на Харківщині військовий із позивним Амур. Він же проводив допити затриманих мешканців. За катування одного з них четверо російських військових отримали вирок. Редутівці називають Амура “куратором від ГРУ”. Ідентифікувати його поки не вдалось.

У розслідуванні журналісти також наводять ім’я полковника Олексія Кондратьєва – як одного з основних кураторів так званого “добровольчого корпусу” за лінією ГРУ, куди входять і редутівці, та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – як головного ініціатора створення цієї так званої ПВК.

Раніше у ЦНС повідомили, що у Росії створили нову приватну військову компанію для переманювання бійців розформованої ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Джерело : Радіо Свобода

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