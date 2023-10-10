Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Російська приватна військова компанія Редут, бійці якої беруть участь у війні проти України, є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Про це йдеться у розслідуванні проєктів Радіо Свобода Схеми та Система.

Зазначено, у РФ ПВК Редут позиціонують як “добровольче” формування. Водночас зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи ПВК, які отримали у своє розпорядження журналісти, і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ.

Зараз дивляться

Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів ПВК – Вовків. А також – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом, входить у склад іншої в/ч – 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
Радіо Свобода
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
Радіо Свобода
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування

Зазначено, що щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу Редуту Вовки є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце їхньої роботи та проживання.

Журналісти також залегендовано поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів в складі цієї ПВК, і як потенційні новобранцівже на етапі добору дізналися, що управління і фінансування так Редуту здійснює російська розвідка.

Окрім того, прямо підтверджують той факт, що ГРУ контролює Редут самі бійці цього формування. Так, Радіо Свобода вдалось поговорити із декількома редутівцями, які в 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Пізніше в інтерв’ю Схемам вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії.

Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування

Радіо Свобода

Засуджені розповіли, що безпосередньо віддавав накази шукати бійців АТО та інших проукраїнських активістів на Харківщині військовий із позивним Амур. Він же проводив допити затриманих мешканців. За катування одного з них четверо російських військових отримали вирок. Редутівці називають Амура “куратором від ГРУ”. Ідентифікувати його поки не вдалось.

У розслідуванні журналісти також наводять ім’я полковника Олексія Кондратьєва – як одного з основних кураторів так званого “добровольчого корпусу” за лінією ГРУ, куди входять і редутівці, та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – як головного ініціатора створення цієї так званої ПВК.

Раніше у ЦНС повідомили, що у Росії створили нову приватну військову компанію для переманювання бійців розформованої ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Читайте також
Росіяни передали ХАМАСу трофейну зброю, щоб дискредитувати Україну – розвідка
Бойовики ХАМАС

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ГРУ, ПВК, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як обрати електрообігрівач: ціни й на що звернути увагу
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
Спецслужби РФ та Білорусі готують теракт на нафтобазі під Брестом, щоб звинуватити Україну – ЦНС
Нафтобаза в Білорусі
Конкуренція за зброю між Україною та Ізраїлем: чого чекати від подій на Близькому Сході
Снаряди, боєприпаси
Три країни НАТО створять мінно-тральні сили для знешкодження мін у Чорному морі – ЗМІ
Морська міна
Кількість жертв ракетного удару по Грозі зросла до 53
Обстріл Грози 5 жовтня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бінесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Російське ГРУ фінансує і контролює так звану ПВК Редут — розслідування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь