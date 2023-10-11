КНДР может применить тактику ХАМАС во время нападения — южнокорейский Генштаб

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи во вторник сообщил комитету по обороне Национального собрания, что Северная Корея (КНДР) готовится к возможности внезапного нападения, используя ту же тактику, что и ХАМАС при вторжении в Израиль.

Как пишет южнокорейское издание YNA, об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов Кан Син Чхоль, выступая с докладом на тему Уроки войны Израиля с ХАМАСом и контрмеры в комитете по национальной безопасности Министерства обороны.

Проанализировав нападение ХАМАС на Израиль с использованием ракетной артиллерии, партизанских отрядов, грузовиков и мотоциклов, Кан Син Чхоль сказал:

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— Первые оценки показывают, что внезапная операция ХАМАС была успешной… Защитный эффект израильской системы Железный купол (система противоракетной обороны, — Ред.) против тысяч ракет, выпущенных за короткое время, был минимальным, — сказал он.

По его оценке, израильская система периметра вдоль границы была нейтрализована, а еврейская разведывательная служба Моссад и другие спецслужбы не смогли предсказать внезапное нападение.

В связи с этим Кан привел следующие возможные сценарии, которые может использовать Северная Корея:

внезапное нападение с использованием тактики ХАМАС;

диверсификация средств нападения, например, гражданского оборудования;

атаки с использованием уязвимых мест в современных системах обороны;

психологическая война с использованием южнокорейских социальных сетей.

По его прогнозам, Северная Корея может захватить приграничные районы и взять заложников, чтобы повысить напряженность и склонить к переговорам.

Она также может мобилизовать гражданское оборудование для обхода системы наблюдения, в частности, используя подземные сооружения или гражданское оборудование для обхода разведывательных спутников.

Кан также сообщил о мерах противодействия средствам внезапного нападения Северной Кореи, включая дальнобойную артиллерию, проникающие подразделения и беспилотники.

— Ведение диалоговой войны позволяет на ранней стадии уничтожить артиллерию противника, угрожающую столичному региону, а силы перехвата обеспечивают защиту важнейших объектов и крупных баз в столичном регионе, — пояснил он.

По словам Канга, силы, проникающие по суше, морю и воздуху, могут быть уничтожены с помощью системы обороны передовых баз, комплексных оборонительных операций, операций противоморских подразделений специального назначения и совместных операций ПВО.

Даже если Северная Корея атакует большим количеством беспилотников, они могут быть обнаружены, идентифицированы и сбиты в ходе совместных операций ПВО, добавил он.

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