Израиль подвергся ракетному обстрелу из Сирии — ЦАХАЛ
Территорию Израиля обстреляли ракетами из Сирии.
Об этом сообщили военные ЦАХАЛ.
По данным Армии обороны Израиля, ракеты упали на открытой местности. Пока данных о пострадавших или разрешениях нет.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что жертвами боев стали уже более 1000 израильтян. И сейчас вооруженные силы Израиля собираются идти в наступление и атаковать боевиков ХАМАС.
Количество жертв в Газе возросло до 900 погибших и 4500 раненых, сообщает палестинское министерство здравоохранения. Среди погибших 260 детей и 230 женщин, в том числе 22 семьи погибли в полном составе.
15 парамедиков и 20 журналистов также получили ранения.
Напомним, что что ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. С территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2200 ракет, по подсчетам Тель-Авива. А главарь ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5000 тысяч ракет.
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко