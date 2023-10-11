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Марта Бондаренко, редактор ленты

Израиль подвергся ракетному обстрелу из Сирии — ЦАХАЛ

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

Территорию Израиля обстреляли ракетами из Сирии.

Об этом сообщили военные ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, ракеты упали на открытой местности. Пока данных о пострадавших или разрешениях нет.

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Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что жертвами боев стали уже более 1000 израильтян. И сейчас вооруженные силы Израиля собираются идти в наступление и атаковать боевиков ХАМАС.

Количество жертв в Газе возросло до 900 погибших и 4500 раненых, сообщает палестинское министерство здравоохранения. Среди погибших 260 детей и 230 женщин, в том числе 22 семьи погибли в полном составе.

15 парамедиков и 20 журналистов также получили ранения.

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Напомним, что что ХАМАС атаковал Израиль 7 октября. С  территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2200 ракет,  по подсчетам Тель-Авива. А главарь ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5000 тысяч ракет.

Источник: CNN
Война в Израиле, Сектор Газа, Сирія
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