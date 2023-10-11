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Ілля Нежигай, редактор стрічки

КНДР може застосувати тактику ХАМАС під час нападу – південнокорейський Генштаб

КНДР може застосувати тактику ХАМАС під час нападу – південнокорейський Генштаб
Фото: Getty Images

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї у вівторок повідомив комітету з оборони Національних зборів, що Північна Корея (КНДР) готується до можливості раптового нападу, використовуючи ту саму тактику, що й ХАМАС під час вторгнення в Ізраїль.

Як пише південнокорейське видання YNA, про це заявив начальник Об’єднаного комітету начальників штабів Кан Сін Чхоль, виступаючи з доповіддю на тему Уроки війни Ізраїлю з ХАМАСом і контрзаходи в комітеті з національної безпеки Міністерства оборони.

Проаналізувавши напад ХАМАС на Ізраїль з використанням ракетної артилерії, партизанських загонів, вантажівок і мотоциклів, Кан Сін Чхоль сказав:

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– Перші оцінки показують, що раптова операція ХАМАС була успішною… Захисний ефект ізраїльської системи Залізний купол (система протиракетної оборони, – Ред.) проти тисяч ракет, випущених за короткий час, був мінімальним, – сказав він.

За його оцінкою, ізраїльська система периметра вздовж кордону була нейтралізована, а єврейська розвідувальна служба Моссад та інші спецслужби не змогли передбачити раптовий напад.

У зв’язку з цим Кан навів такі можливі сценарії, які може використовувати Північна Корея:

  • раптовий напад із використанням тактики ХАМАС;
  • диверсифікація засобів нападу, наприклад, цивільного обладнання;
  • атаки з використанням вразливих місць у сучасних системах оборони;
  • психологічна війна з використанням південнокорейських соціальних мереж.

За його прогнозами, Північна Корея може захопити прикордонні райони і взяти заручників, щоб підвищити напруженість і схилити до переговорів.

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КНДР може застосувати тактику ХАМАС під час нападу – південнокорейський Генштаб

Вона також може мобілізувати цивільне обладнання для обходу системи спостереження, зокрема, використовуючи підземні споруди або цивільне обладнання для обходу розвідувальних супутників.

Кан також повідомив про заходи протидії засобам раптового нападу Північної Кореї, включно з далекобійною артилерією, проникаючими підрозділами та безпілотниками.

– Ведення діалогової війни дає змогу на ранній стадії знищити артилерію противника, що загрожує столичному регіону, а сили перехоплення забезпечують захист найважливіших об’єктів і великих баз у столичному регіоні, – пояснив він.

За словами Канга, сили, що проникають суходолом, морем і повітрям, можуть бути знищені за допомогою системи оборони передових баз, комплексних оборонних операцій, операцій протипоморських підрозділів спеціального призначення і спільних операцій ППО.

Навіть якщо Північна Корея атакує великою кількістю безпілотників, їх можуть виявити, ідентифікувати та збити під час спільних операцій ППО, додав він.

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КНДР, Південна Корея, Північна Корея
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