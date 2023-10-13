США впервые ввели санкции против компаний, транспортировавших российскую нефть

Соединенные Штаты Америки впервые ввели санкции против двух организаций, которые транспортировали российскую нефть, проданную выше предельной цены. Эти ограничения ранее установили страны Большой семерки и Европейского Союза.

Об этом сообщает Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

По данным американского Минфина, заблокирован танкер СКФ Приморье, который перевозил нефть по более $75 за баррель. Зарегистрированным владельцем судна является Lumber Marine SA, базирующаяся в ОАЭ.

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Еще одним таким кораблем стал Yasa Golden Bosphorus, который принадлежит турецкой компании Ice Pearl Navigation Corp. Он транспортировал сырую российскую нефть стоимостью более $80 за баррель.

По информации Минфина США, оба судна заходили в порты РФ и использовали американских поставщиков услуг при транспортировке российской нефти.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что есть первые санкции от США против тех компаний, которые нарушали установленный миром потолок на цену российской нефти. По его мнению, необходимо лишать РФ возможности получать финансы за счет энергоресурсов.

Источник: OFAC

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