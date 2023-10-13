США вперше запровадили санкції проти компаній, які транспортували російську нафту

Сполучені Штати Америки вперше запровадили санкції проти двох організацій, що транспортували російську нафту, продану вище за граничну ціну. Ці обмеження раніше встановили країни Великої сімки та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

За даними американського Мінфіну, заблоковано танкер СКФ Примор’я, який перевозив нафту за понад $75 за барель. Зареєстрованим власником судна є Lumber Marine SA, що базується в ОАЕ.

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Ще одним таким кораблем став Yasa Golden Bosphorus, який належить турецькій компанії Ice Pearl Navigation Corp. Він транспортував сиру російську нафту вартістю за понад $80 за барель.

За інформацією Мінфіну США, обидва судна заходили в порти РФ і використовували американських постачальників послуг під час транспортування російської нафти.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що є перші санкції від США проти тих компаній, які порушували встановлену світом стелю на ціну російської нафти. На його думку, необхідно позбавляти РФ можливості здобувати фінанси завдяки енергоресурсам.

Джерело: OFAC

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