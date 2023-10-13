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Илья Нежигай, редактор ленты

ХАМАС призывает ко Дню гнева, израильтян за рубежом предупреждают об опасности

ХАМАС призывает ко Дню гнева, израильтян за рубежом предупреждают об опасности
Фото: Getty Images

Израильтян за рубежом призывают быть бдительными, поскольку ХАМАС призывает своих сторонников мобилизоваться для джихада, чтобы провести так называемый День гнева.

Как пишет израильское издание Jerusalem Post, в Совете национальной безопасности и Министерстве иностранных дел Израиля призвали в четверг евреев по всему миру сохранять бдительность, поскольку со стороны сторонников ХАМАС могут быть организованы нападения.

— На фоне операции Железные мечи руководство ХАМАСа обратилось ко всем своим сторонникам в мире с призывом провести в ближайшую пятницу (13 октября) День гнева, включая призыв выйти на улицу и нанести вред израильтянам и евреям. По этому вполне вероятно, что в разных странах мира состоятся акции протеста, которые могут перерасти в насильственные события, — говорится в совместном заявлении.

В органах власти Израиля рекомендовали всем израильтянам, находящимся за рубежом, сохранять бдительность, держаться подальше от демонстраций, а в случае необходимости — информировать местные службы безопасности о возможных демонстрациях и беспорядках.

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Этому предшествовало заявление бывшего лидера ХАМАСа Халеда Машааль к радикальным мусульманам и сторонникам ХАМАСа по всему миру “мобилизоваться для джихада”. Он заявил, что все желающие должны собраться вместе, чтобы когда “мир увидит, что нация победила в Аль-Аксе (мечеть в Иерусалиме, — Ред.), и колонны бойцов начали идти проливать свою кровь ради Палестины, сцена изменится”.

— Я говорю очень четко, что это момент для нации, чтобы вступить в битву, и для нас, чтобы бороться вместе, — сказал Мешааль.

Местные правоохранительные органы в городах по всему миру активизировали усилия по защите еврейских общин из-за угроз со стороны ХАМАСа и других субъектов в Интернете.

Демонстрации, которые могут стать насильственными, также запланированы в университетских городках по всей территории США.

Пока нет сообщений, свидетельствующих о проведении подобных акций в Украине.

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