ХАМАС призывает ко Дню гнева, израильтян за рубежом предупреждают об опасности
Израильтян за рубежом призывают быть бдительными, поскольку ХАМАС призывает своих сторонников мобилизоваться для джихада, чтобы провести так называемый День гнева.
Как пишет израильское издание Jerusalem Post, в Совете национальной безопасности и Министерстве иностранных дел Израиля призвали в четверг евреев по всему миру сохранять бдительность, поскольку со стороны сторонников ХАМАС могут быть организованы нападения.
— На фоне операции Железные мечи руководство ХАМАСа обратилось ко всем своим сторонникам в мире с призывом провести в ближайшую пятницу (13 октября) День гнева, включая призыв выйти на улицу и нанести вред израильтянам и евреям. По этому вполне вероятно, что в разных странах мира состоятся акции протеста, которые могут перерасти в насильственные события, — говорится в совместном заявлении.
В органах власти Израиля рекомендовали всем израильтянам, находящимся за рубежом, сохранять бдительность, держаться подальше от демонстраций, а в случае необходимости — информировать местные службы безопасности о возможных демонстрациях и беспорядках.
Этому предшествовало заявление бывшего лидера ХАМАСа Халеда Машааль к радикальным мусульманам и сторонникам ХАМАСа по всему миру “мобилизоваться для джихада”. Он заявил, что все желающие должны собраться вместе, чтобы когда “мир увидит, что нация победила в Аль-Аксе (мечеть в Иерусалиме, — Ред.), и колонны бойцов начали идти проливать свою кровь ради Палестины, сцена изменится”.
— Я говорю очень четко, что это момент для нации, чтобы вступить в битву, и для нас, чтобы бороться вместе, — сказал Мешааль.
Местные правоохранительные органы в городах по всему миру активизировали усилия по защите еврейских общин из-за угроз со стороны ХАМАСа и других субъектов в Интернете.
Демонстрации, которые могут стать насильственными, также запланированы в университетских городках по всей территории США.
Пока нет сообщений, свидетельствующих о проведении подобных акций в Украине.
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