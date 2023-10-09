Война в Израиле: кто поддерживает ХАМАС, а кто держит нейтралитет

По состоянию на вечер 8 октября, когда подходит к концу второй день новой вспышки конфликта между Палестиной и Израилем, известно о как минимум 1,1 тыс. погибших с двух сторон и десятках израильтян, похищенных боевиками ХАМАС, которые контролируют сектор Газа.

В ответ на самую ожесточенную и кровавую атаку палестинских сил по Израилю, израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) нанесла авиудары по жилым кварталам, мечетям и домам чиновников в ХАМАС, убив более сотни человек, в том числе и гражданских.

Поздно вечером в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующую неделю запланировано множество международных мероприятий, которые будут преследовать цель остановить террор, подразумевая именно боевиков из ХАМАС.

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Параллельно с этим все чаще в сети появляются сообщения о том, что Россия поддерживает боевиков из ХАМАС, предоставляя, в том числе, палестинской радикальной организации знания, полученные в ходе российско-украинской полномасштабной войны.

О том, кто поддерживает ХАМАС, а также то, как приблизительно может быть сформированы международные коалиции в отношении палестинско-израильской войны — можно прочитать на Фактах ICTV.

Ситуация на Ближнем Востоке

Начнем с того, что ситуация в Ближневосточном регионе напряжена не первый десяток лет, а отношение к Израилю со стороны мусульманских государств ухудшено, в основном, из-за получения государственности после окончания Второй мировой войны.

Страны Запада, как, например, США, регулярно пытаются активизировать дипломатические усилия в регионе, направляя их на то, чтобы часть арабских стран ослабила негативное отношение к Израилю.

Впрочем, уже сейчас, под конец второго дня самой ожесточенной вспышки насилия в регионе, можно выделить несколько стран, которые поддержали ту или иную сторону.

Атаки боевиков из ХАМАС уже официально поддержали следующие страны:

Катар

Афганистан

Иран

Кувейт

Йемен

Сирия

Также нападение палестинских сил ХАМАС поддержали в радикальной организации Хезболла, которая тесна связана с Ливаном и Ираном.

Отдельно стоит отметить страны, которые не выступили на стороне ни Израилия, ни Палестины, но имеют свои интересы в регионе и сделали неоднозначные заявления. В число этих стран можно отнести Турцию, Китай и Россию.

Катар

Катар, традиционно выступающий категорически против нормализации отношений с Израилем, выразил “глубокую озабоченность” в связи с развитием событий в секторе Газа.

В заявлении Министерства иностранных дел Катара говорится, что Израиль “несет полную ответственность за продолжающуюся эскалацию в связи с постоянными нарушениями прав палестинского народа, включая недавние вторжения в священную мечеть Аль-Акса под охраной израильской полиции”.

В МИД Катара призвали международное сообщество “заставить Израиль прекратить вопиющие нарушения международного права, призвать его к ответственности за соблюдение законных международных решений и исторических прав палестинского народа и не допустить, чтобы эти события были использованы в качестве предлога для разжигания новой непропорциональной войны против палестинского гражданского населения в Газе”.

В заявлении подтверждается “последовательная позиция Катара в поддержку палестинского дела и законных прав палестинского народа, включая создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме”.

Отметим, что Катар является важнейшим финансовым спонсором и иностранным союзником ХАМАС. Эмир Катара шейх Хамад бен Халифа аль-Тани стал первым государственным лидером, посетившим правительство ХАМАС в 2012 году. На данный момент эмират перечислил ХАМАСу $1,8 млрд. В то же время Израиль надеется, что Катар присоединится к Авраамским соглашениям, заключенным при посредничестве США, и установит с ним дипломатические отношения, как это уже сделал ряд арабских государств.

Афганистан

В свою очередь отреагировал и Афганистан, несмотря на разрушительное землетрясение, которое произошло в этой стране накануне и забрало жизни более 2 тыс. человек.

В заявлении МИД Афганистана, управляемое талибами, также выступили в поддержку Палестины и оправдали атаку ХАМАС “попиранием Израилем” прав палестинцев.

В заявлении для прессы говорится: “Исламский Эмират Афганистан внимательно следит за последними событиями в секторе Газа и считает, что они являются результатом попирания израильскими сионистами прав угнетенного палестинского народа и неоднократных оскорблений и неуважения к мусульманским святыням, а также любого вида защиты и сопротивления палестинского народа за свободу”.

Йемен

Повстанцы-хути, контролирующие столицу страны Сану, заявили, что поддерживают “героическую операцию джихадистов”, подразумевая палестинских боевиков ХАМАС.

В заявлении, опубликованном на сайте подконтрольного хути информационного агентства SABA, иранская группировка заявила, что нападение “показало слабость, хрупкость и бессилие” Израиля.

Она назвала операцию ХАМАС “битвой достоинства, гордости и защиты”.

Сирия

Министерство иностранных дел Сирии назвало операцию ХАМАС “почетным достижением, доказывающим, что единственный путь для палестинцев к обретению своих законных прав — это сопротивление во всех его формах”.

Сирия также выразила свою “поддержку” палестинскому народу и силам, “борющимся с сионистским терроризмом”.

Кувейт

Кувейт выразил “серьезную озабоченность” развитием событий между Израилем и палестинцами, обвинив Израиль в “вопиющих нападениях”.

В своем заявлении министерство иностранных дел Кувейта призвало международное сообщество “остановить провокационные действия оккупационных властей”, подразумевая под этим Израиль, и “политику расширения поселений”, намекая на поселения на западном берегу речки Иордан.

При этом правительство Кувейта не поддержало напрямую агрессию со стороны палестинского движения ХАМАС.

Иран

Главный военный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи заявил, что Тегеран поддержал субботние атаки ХАМАС на Израиль и будет продолжать поддерживать исламистских боевиков “до освобождения Палестины и Иерусалима”.

Высказывания Яхьи Рахима Сафави, бывшего командующего Революционной гвардией страны, только усиливают подозрения в том, что Тегеран сыграл непосредственную роль в поддержке своего традиционного союзника — ХАМАС — в хорошо спланированных терактах.

Отметим, чтол заявления Рахима Сафави и других высокопоставленных иранских политиков также будет воспринято давним региональным соперником Ирана Саудовской Аравией как угрожающий сигнал о том, что Тегеран готов разжечь региональный конфликт, чтобы помешать Эр-Рияду нормализовать отношения с Израилем, как этого хотели бы США.

— Мы поддерживаем похвальные операции Буря Аль-Аксы, — цитируют государственные СМИ Ирана Рахима Сафави, который использовал название ХАМАС для обозначения субботних ракетных обстрелов и вторжений.

Нападение из Газы произошло всего через четыре дня после того, как Хаменеи написал в социальных сетях: “Узурпаторскому режиму приходит конец. Сегодня палестинская молодежь и движение против угнетения и оккупации в Палестине более энергичны, более живы и более подготовлены, чем когда-либо за последние 70 или 80 лет. С Божьей помощью движение достигнет своих целей”.

Хезболла

Ливанская радикальная организация Хезболла в своем заявлении высоко оценила “героическую операцию” ХАМАС.

— Хезболла поздравляет сопротивляющийся палестинский народ, — говорится в заявлении ливанского шиитского движения, в котором оно приветствует ХАМАС и его вооруженное крыло Бригады Эззедина аль-Кассама за “масштабную и героическую операцию”.

Хезболла заявила, что ее руководство следит за развитием событий и “находится в прямом контакте с руководством палестинского сопротивления в стране и за рубежом”.

Также в ливанской организации заявили, что операция ХАМАС в Израиле стала “ответом на продолжающиеся преступления оккупантов и нападения на святые места”.

Поддерживаемая Ираном группировка также заявила, что операция ХАМАС — это “послание арабскому и мусульманскому миру и всему международному сообществу, особенно тем, кто стремится к нормализации отношений”.

Отметим, что в 2006 году Хезболла и Израиль вели 34-дневную войну.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Турция намерена активизировать дипломатические усилия для достижения спокойствия в ходе боевых действий между израильскими и палестинскими войсками, но при этом добавил, что единственным путем достижения мира в регионе является решение о двух государствах.

Турция, которая в прошлом поддерживала палестинцев, принимала у себя членов исламистской группировки ХАМАС, совершившей нападение на Израиль, и выступала за решение проблемы двух государств, заявила в субботу, что готова оказать помощь в деэскалации напряженности.

Выступая в Стамбуле, Эрдоган повторил призыв к обеим сторонам избегать шагов, которые приведут к обострению конфликта, и добавил, что израильско-палестинский конфликт лежит в основе всех проблем на Ближнем Востоке.

— До тех пор, пока эта проблема не будет решена справедливым образом, наш регион будет продолжать жить в тоске по миру, — сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства добавил, что “прочный региональный мир возможен только при условии окончательного решения палестино-израильской проблемы”.

— В этой связи, как мы всегда подчеркивали, сохранение перспективы двухгосударственного решения очень важно, — сказал Реджеп Эрдоган.

Он также отметил, что создание независимого палестинского государства в границах, установленных в 1967 году, с сохранением его территориальной целостности и со столицей в Иерусалиме является сегодня “необходимостью, которую нельзя откладывать”.

— Когда правосудие откладывается, цену за это, к сожалению, платят и палестинцы, и израильтяне, и весь наш регион, — сказал Эрдоган.

Боевые действия происходят в тот момент, когда Анкара стремится восстановить отношения с Израилем после многолетнего противостояния по вопросу о статусе Иерусалима и палестино-израильского конфликта.

Китай

Министерство иностранных дел Китая заявило, что страна “глубоко обеспокоена нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем”.

— Повторение конфликта еще раз показывает, что затянувшийся застой в мирном процессе не может продолжаться. Фундаментальный путь выхода из конфликта лежит через реализацию решения о двух государствах и создание независимого государства Палестина, — говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что Китай будет продолжать сотрудничать с международным сообществом в поисках путей достижения мира, и призвало его действовать более оперативно и способствовать “скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем”.

Россия

Со стороны Москвы не поступали официальные сообщения о том, чтобы выразить поддержку одной из сторон: ни Израилю, ни Палестине.

В то же время, в соцсетях распространяется множество видео, как беспилотники ХАМАС атакуют бронетехнику Израиля беспилотниками, скидывая на них взрывчатку. Эксперты и обозреватели считают, что подобной тактике боевики ХАМАС могли научиться лишь у россиян.

Кроме того, как отмечает американский Институт изучения войны (ISW), подобная эскалация, которая сегодня происходит на Ближнем Востоке, играет лишь на руку России, поскольку это отвернет внимание западных партнеров Украины от российско-украинской войны.

Другие страны в регионе

Наступление боевиков происходит в весьма деликатный дипломатический момент, когда Саудовская Аравия намекнула, что может нормализовать отношения с Израилем. Именно этот альянс глубоко беспокоит Иран.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, вероятно, поднял тревогу в Иране, когда в прошлом месяце в интервью телеканалу Fox News, говоря о дипломатических отношениях с Израилем, он сказал: “Каждый день мы становимся ближе”, намекая на дружбу с официальным Иерусалимом.

В то же время, в последние недели иранские лидеры выступают против предлагаемой США сделки между Израилем и Саудовской Аравией, а 3 октября Хаменеи заявил, что страны, стремящиеся нормализовать отношения с Израилем, идут на большой риск.

Другое важное государство в регионе — Египет — еще в 1980-х годах нормализовало отношения с Израилем. По данным израильских Telegram-каналов, египетские власти, а также власти Иордании (установили дипотношения с Израилем в середине 1990-х), вели переговоры исламистской военно-политической организацией ХАМАС. Такая инициатива о переговорах поступила, по данным соцсетей, именно со стороны официального Иерусалима.

Впрочем, как отмечают источники газеты The Washington Post сообщили, что переговоры завершились безрезультатно. Официально это ни подтверждалось, ни опровергалось.

Источники: Economic Times, Reuters, Newarab, AP, Alarabiya, Alhadath, AlJazeera, SABA, Times of Israel, The Jerusalem Post

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