ХАМАС закликає до Дня гніву, ізраїльтян за кордоном попереджають про небезпеку

Ізраїльтян за кордоном закликають бути пильними, оскільки ХАМАС закликає своїх прихильників мобілізуватись для джихаду, щоб провести так званий День гніву.

Як пише ізраїльське видання Jerusalem Post, в Раді національної безпеки і Міністерстві закордонних справ Ізраїлю закликали в четвер євреїв по всьому світу зберігати пильність, оскільки з боку прихильників ХАМАС можуть бути організовані напади.

– На тлі операції Залізні мечі керівництво ХАМАСу звернулося до всіх своїх прихильників у світі із закликом провести в найближчу п’ятницю (13 жовтня) День гніву, включаючи заклик вийти на вулицю і завдати шкоди ізраїльтянам і євреям. З цього цілком ймовірно, що в різних країнах світу відбудуться акції протесту, які можуть перерости в насильницькі події, – йдеться у спільній заяві.

В органах влади Ізраїлю рекомендували всім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, зберігати пильність, триматися подалі від демонстрацій, а в разі необхідності – інформувати місцеві служби безпеки про можливі демонстрації і заворушення.

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Цьому передувала заява колишнього лідера ХАМАСу Халеда Машааль до радикальних мусульман і прихильників ХАМАСу по всьому світу “мобілізуватися для джихаду”. Він заявив, що усі охочі мають зібратись разом, щоб коли “світ побачить, що нація перемогла в Аль-Аксі (мечеть в Єрусалимі, – Ред.), і колони бійців почали йти проливати свою кров заради Палестини, сцена зміниться”.

– Я кажу дуже чітко, що це момент для нації, щоб вступити в битву, і для нас, щоб боротися разом, – сказав Мешааль.

Місцеві правоохоронні органи в містах по всьому світу активізували зусилля із захисту єврейських громад через погрози з боку ХАМАСу та інших суб’єктів в Інтернеті.

Демонстрації, які можуть стати насильницькими, також заплановані в університетських містечках по всій території США.

Наразі немає повідомлень, які б свідчили про проведення подібних акцій в Україні.

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