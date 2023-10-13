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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ХАМАС закликає до Дня гніву, ізраїльтян за кордоном попереджають про небезпеку

ХАМАС закликає до Дня гніву, ізраїльтян за кордоном попереджають про небезпеку
Фото: Getty Images

Ізраїльтян за кордоном закликають бути пильними, оскільки ХАМАС закликає своїх прихильників мобілізуватись для джихаду, щоб провести так званий День гніву.

Як пише ізраїльське видання Jerusalem Post, в Раді національної безпеки і Міністерстві закордонних справ Ізраїлю закликали в четвер євреїв по всьому світу зберігати пильність, оскільки з боку прихильників ХАМАС можуть бути організовані напади.

– На тлі операції Залізні мечі керівництво ХАМАСу звернулося до всіх своїх прихильників у світі із закликом провести в найближчу п’ятницю (13 жовтня) День гніву, включаючи заклик вийти на вулицю і завдати шкоди ізраїльтянам і євреям. З цього цілком ймовірно, що в різних країнах світу відбудуться акції протесту, які можуть перерости в насильницькі події, – йдеться у спільній заяві.

В органах влади Ізраїлю рекомендували всім ізраїльтянам, які перебувають за кордоном, зберігати пильність, триматися подалі від демонстрацій, а в разі необхідності – інформувати місцеві служби безпеки про можливі демонстрації і заворушення.

Зараз дивляться

Цьому передувала заява колишнього лідера ХАМАСу Халеда Машааль до радикальних мусульман і прихильників ХАМАСу по всьому світу “мобілізуватися для джихаду”. Він заявив, що усі охочі мають зібратись разом, щоб коли “світ побачить, що нація перемогла в Аль-Аксі (мечеть в Єрусалимі, – Ред.), і колони бійців почали йти проливати свою кров заради Палестини, сцена зміниться”.

– Я кажу дуже чітко, що це момент для нації, щоб вступити в битву, і для нас, щоб боротися разом, – сказав Мешааль.

Місцеві правоохоронні органи в містах по всьому світу активізували зусилля із захисту єврейських громад через погрози з боку ХАМАСу та інших суб’єктів в Інтернеті.

Демонстрації, які можуть стати насильницькими, також заплановані в університетських містечках по всій території США.

Наразі немає повідомлень, які б свідчили про проведення подібних акцій в Україні.

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