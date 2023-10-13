Страны G7 заморозили $280 млрд активов РФ и будут держать их, пока Украина не получит компенсации
Страны Большой семерки G7 заморозили $280 млрд российских активов и обещают держать их, пока Российская Федерация не выплатит все репарации Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении министров финансов и руководителей центральных банков G7.
В Марракеше состоялась встреча руководителей Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Совета по финансовой стабильности (FSB). На встрече присутствовал министр финансов Украины Сергей Марченко.
Авторы заявления отмечают, что Россия должна полностью заплатить за долгосрочное восстановление Украины.
Сейчас замороженные активы России в юрисдикциях стран Большой семерки оцениваются примерно в 280 млрд долларов, они будут оставаться такими до тех пор, пока РФ не заплатит за ущерб, который нанесла Украине.
– Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины и едины в нашем осуждении незаконной, неоправданной и неспровоцированной агрессивной войны России против Украины, – говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7.
Также страны Большой семерки будут продолжать вводить санкции против России, чтобы у страны-агрессора не было возможности вести войну. В G7 и в дальнейшем будут мониторить трансграничные транзакции между Россией и другими странами, а также следить за ценовыми ограничениями на российскую сырую нефть и нефтепродукты.
По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, по состоянию на апрель 2023 года Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины почти на 2 трлн грн.
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