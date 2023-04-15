РФ нанесла окружающей среде ущерб на 2 трлн грн: есть ли шанс наказать за экоцид и получить компенсацию

Россияне убивают украинцев, уничтожают наши города, дома, культурное достояние. И так же они “убивают” нашу окружающую среду: умышленно уничтожают природные богатства — леса, степи, моря, животных и растения.

И хотя годами до этого наше общество оставалось равнодушным к экологическим проблемам, сейчас то, что творит оккупант — это настоящий экоцид, последствия которого мы будем ощущать десятки и десятки лет.

На загрязненной снарядами земле мы не сможем выращивать овощи, не сможем пить отравленную воду после пожаров на нефтебазах. Мы еще не скоро свободно погуляем по нашим лесам, потому что они заминированы.

По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, за время полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб окружающей среде Украины почти на 2 трлн грн. И это только предварительные данные, потому что война продолжается.

Позиция нашего государства неизменна: агрессор должен понести наказание и компенсировать убытки за все, что натворил на нашей земле. Удастся ли привлечь Россию к ответственности за экоцид и получить репарации за нанесенный ущерб, выясняли Факты ICTV.

Россияне намеренно вредят окружающей среде, чтобы ухудшить жизнь украинцев на следующие десятилетия

Чтобы описать все преступления против окружающей среды Украины, которые россияне совершили с начала полномасштабного вторжения, понадобится несколько десятков, если не сотня таких статей. Потому что есть как прямые последствия военных действий — это загрязнение воздуха в результате обстрелов, загрязнение почвы снарядами, минирование моря, уничтоженная военная техника, которая остается на нашей земле, металлы, загрязняющие нашу землю, оккупация заповедников.

А есть то, что оккупанты делают намеренно: они ракетами обстреливали нефтебазы, даже те, которые уже давно не работают, как вот Лисичанский или Дрогобычский НПЗ, целились в очистные сооружения или стратегические предприятия, чтобы спровоцировать вылив или выброс химикатов. Они делают все, чтобы ухудшить условия жизни украинцев на будущие десятки лет, уверен Алексей Василюк, глава Украинской природоохранной группы. Это умышленные и спланированные действия.

— Они с самого начала стремились ухудшить условия нашего существования. Вспомните, как началась большая война год назад. Удары по нефтебазам, это еще можно списать на то, что они хотели лишить наших военных топлива. Но дальше начались удары по складам удобрений и агрохимикатов. Что, они хотели оставить нашу кукурузу без удобрений? Нет, они хотели, чтобы окружающая среда была загрязнена. Удары по торговым центрам. Что, они хотели оставить нас без бутиков? Но горение торговых центров — это невероятное загрязнение окружающей среды. Удары по неработающим НПЗ, кого и чего они лишили? Но это повлекло невероятное загрязнение окружающей среды, — уверен Василюк.

На сайте Минприроды есть развернутый дашборд с данными об угрозах окружающей среде. По состоянию на 15 апреля они зафиксировали 2 364 случая влияния войны на нашу экологию. Общую сумму ущерба оценили в 1 924 млрд грн.

Больше всего загрязнен в результате войны воздух — последствия горения нефтепродуктов, лесных пожаров, возгорания других объектов в Минэкологии оценили в 993 746 млрд грн. Загрязнение почв — в 12 млрд грн, засорение земель отходами — в 860 млрд грн.

И если уничтоженные леса можно восстановить — насадить новые, загрязненную землю тоже — снять зараженный слой и завезти новую. То хуже всего ситуация с водными ресурсами. Их восстановить труднее всего, наиболее загрязненные надо будет высушивать, говорят в Госэкоинспекции. Под угрозой прежде всего реки и озера.

— Основные загрязнения — это прежде всего атмосферного воздуха, после обстрела инфраструктурных объектов, складов, были нефтебазы обстреляны, было загрязнение и горение опасных ядовитых веществ. Вторая проблема — это загрязнение отходами разрушения от поврежденного жилого фонда. И оно накапливается. То есть если бы не война, наши полигоны так быстро не наполнялись бы, не было бы такого количества отходов. Третье — это влияние на водные объекты, его фиксировать и выявлять сложнее всего. Потому что это вред не от прямых действий, а опосредованно после разрушения, это все имеет негативное влияние, — рассказал Фактам ICTV Андрей Вагин, заместитель начальника Государственной экологической инспекции Столичного округа.

Кто и как рассчитывает ущерб за вред окружающей среде?

Чтобы когда-то получить за все это компенсацию от России, подавать иски в международные суды, уже сейчас надо объективно оценить ущерб. Чтобы потом у суда не было вопросов и оснований отказать Украине.

Сейчас фиксируют и высчитывают убытки от последствий войны Государственная экологическая инспекция вместе с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов. Делают это по новым методикам, ведь до сих пор опыта подсчета ущерба окружающей среде в таких масштабах не имела ни одна страна мира, говорит профильный министр.

— Появление этих методик и работа по ним стали для нас своеобразным испытанием, ведь в мире до этого никто никогда не делал такого. Сегодня наша главная цель — чтобы международное сообщество признало эти методики, чтобы тот материальный ущерб, который мы сегодня начисляем, как можно скорее верифицировали соответствующие международные организации. Чтобы Украина могла взыскать репарации со страны-агрессора за все те убытки окружающей среде, которые они наносят, — рассказывал в эфире телемарафона министр окружающей среды Руслан Стрелец.

Параллельно Офис генпрокуратура Украины открывает уголовные производства по факту преступлений экоцида. Расследуют уже 104 дела. Но пока механизма, как реально привлечь виновных к ответственности, нет. Прокуроры предполагают, что экологические преступления россиян будет рассматривать Международный спецтрибунал.

Но сейчас есть вопросы к методикам, по которым Украина рассчитывает ущерб окружающей среде в результате войны. Это доказательства вины России, и все цифры должны быть объективными, а способы подсчета — совершенными. Вероятно, суду надо будет показать, какая экологическая ситуация была, например, на месте попадания ракеты до войны. А таких данных по каждому клочку земли у нас нет. Но можно подойти с другой стороны и посчитать, насколько ухудшится наш уровень жизни от начала полномасштабного вторжения.

— Убытки с точки зрения экосистемных услуг — это более широкое понятие, то есть не просто сгорел склад, загрязнилась земля, это риск для жителей соседних населенных пунктов, что их подземные воды загрязнены, они не могут пить воду из колодцев и должны теперь ее покупать. Это страх выпустить ребенка погулять в лес, потому что он заминирован — и это все выводится в экономический ущерб в денежной форме. Есть разные подходы, например, сколько надо будет денег, чтобы очистить потом загрязненную землю, воду, и сколько убытков понесет государство, чтобы вернуть их в то состояние, в котором они были до нанесения ущерба, — говорит Андрей Вагин.

К такому варианту склоняется и Алексей Василюк из Украинской природоохранной группы. Качество воды, воздуха, климат — это фактически условия нашего существования. Из-за войны они у нас ухудшились, соответственно мы не дополучим экосистемных услуг. Говорит, что это реально математически посчитать.

— Россияне сделали невозможными условия жизни многих украинцев. Вопрос не в том, что разрушено жилье 3 млн человек, а 15 млн покинули свои города. Вопрос в том, что часть из них не смогут вернуться. Не потому, что нет дома — нам помогут их восстановить — а потому, что в некоторых местах нельзя будет жить. Вот, например, сгорело огромное количество лесов вдоль Северского Донца. Это искусственные леса, их высадили еще в 1930-х годах. Потому что в степной зоне очень суровые условия, а когда рядом лесной массив — ветер не такой сильный, ветры выдувают прохладный влажный воздух летом. Это чувствовали люди, которые жили в Луганске, Счастье, Северодонецке, Святогорске — там вообще был климатический курорт. Теперь эти леса сгорели. Люди, которые родились и всю жизнь прожили на Луганщине и Донетчине, после завершения войны узнают, что климат на их родине значительно хуже, чем был раньше, — говорит Василюк.

В целом в мире было несколько случаев, когда государство-агрессор заплатило за преступления против окружающей среды. В частности, Ирак выплачивал компенсацию Кувейту за сброс 8 млн баррелей нефти в Персидский залив. Также репарации за ущерб окружающей среде выплачивала Никарагуа Коста-Рике после войны между странами.

Фото: Міндовкілля

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