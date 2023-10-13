Країни G7 заморозили $280 млрд активів РФ і триматимуть їх, доки Україна не отримає компенсації

Країни Великої сімки G7 заморозили $280 млрд російських активів та обіцяють тримати їх, доки Російська Федерація не виплатить усі репарації Україні.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів і керівників центральних банків G7.

У Марракеші відбулася зустріч керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради з фінансової стабільності (FSB). На зустрічі був присутній міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Автори заяви наголошують, що Росія має повністю заплатила за довгострокове відновлення України.

Зараз заморожені активи Росії в юрисдикціях країн Великої сімки оцінюються приблизно у 280 млрд доларів, вони залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку завдала Україні.

– Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України та єдині в нашому засудженні незаконної, невиправданої і неспровокованої агресивної війни Росії проти України, – йдеться у заяві міністрів фінансів і голів центральних банків G7.

Також країни Великої сімки продовжуватимуть впроваджувати санкції проти Росії, щоб у країни-агресора не було спроможності вести війну. У G7 і надалі моніторитимуть транскордонні транзакції між Росією та іншими країнами, а також стежитимуть за ціновими обмеженнями на російську сиру нафту та нафтопродукти.

За підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, станом на квітень 2023 року Росія завдала збитків довкіллю України на майже 2 трлн грн.

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