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Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Країни G7 заморозили $280 млрд активів РФ і триматимуть їх, доки Україна не отримає компенсації

Країни G7 заморозили $280 млрд активів РФ і триматимуть їх, доки Україна не отримає компенсації
Фото: Getty Images

Країни Великої сімки G7 заморозили $280 млрд російських активів та обіцяють тримати їх, доки Російська Федерація не виплатить усі репарації Україні.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів і керівників центральних банків G7.

У Марракеші відбулася зустріч керівників Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку, Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Ради з фінансової стабільності (FSB). На зустрічі був присутній міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Автори заяви наголошують, що Росія має повністю заплатила за довгострокове відновлення України.

Зараз заморожені активи Росії в юрисдикціях країн Великої сімки оцінюються приблизно у 280 млрд доларів, вони залишатимуться замороженими доти, доки РФ не заплатить за шкоду, яку завдала Україні.

– Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України та єдині в нашому засудженні незаконної, невиправданої і неспровокованої агресивної війни Росії проти України, – йдеться у заяві міністрів фінансів і голів центральних банків G7.

Також країни Великої сімки продовжуватимуть впроваджувати санкції проти Росії, щоб у країни-агресора не було спроможності вести війну. У G7 і надалі моніторитимуть транскордонні транзакції між Росією та іншими країнами, а також стежитимуть за ціновими обмеженнями на російську сиру нафту та нафтопродукти.

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За підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, станом на квітень 2023 року Росія завдала збитків довкіллю України на майже 2 трлн грн.

Війна в Україні, Велика сімка, Росія
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