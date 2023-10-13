Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Наев: В полночь на Сумщину прорвалась группа диверсантов
Срочно
Шахеды попали в логистическую инфраструктуру Одесчины – ОВА
Искандеры по Грозе навели два брата-коллаборанта – СБУ
Один дрон сбили, другой спровоцировал пожар: что известно об атаке БпЛА в Черкасской области
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

ПАСЕ признала Путина диктатором

володимир путін
Фото: Getty Images

Сегодня, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию о признании Владимира Путина диктатором.

Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

За соответствующую резолюцию проголосовали все 43 депутата ПАСЕ.

Сейчас смотрят

Представитель Украины в ПАСЕ, народный депутат Украины от Европейской Солидарности Александр Гончаренко перед голосованием заявил, что очень важно Путина называть тем, кем он является на самом деле — диктатором и убийцей.

Владимир Путин находится у власти с 2000 года. В 2020-м в Конституцию России были внесены изменения, которые позволят ему оставаться на своем посту до 2036 года.

Парламентская ассамблея подчеркивает важность ограничения президентского срока, особенно в странах, где конституция предусматривает сильную президентскую власть.

ПАСЕ, Путін
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сообщениями о “смерти” Кадырова Путин отвлекает внимание от более насущных проблем — экс-депутат Ичкерии
Рамзан Кадиров
Встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о глубоком отчаянии России – посол США в ООН
Путін Кім чен Ин
Армения ратифицирует Римский статут, но не для ареста Путина
Нікол Пашинян
Из-за поправок к Конституции. В ПАСЕ признали Россию диктатурой
ПАРЄ
В ГУР рассказали, объявит ли Путин открытую мобилизацию этой осенью
армія РФ російські військові

Загрузка

Игры
Видео
Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина

Накануне в Бельгии прошло первое личное выступление Владимира Зеленского на контактной встрече в формате Рамштайн.

Наталья Луценко
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа
ПАСЕ признала Путина диктатором
Бесконечные похороны в селе Гроза: погибших хоронят целыми семьями
ПАСЕ признала Путина диктатором
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
ПАСЕ признала Путина диктатором
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
ПАСЕ признала Путина диктатором
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь