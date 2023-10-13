ПАСЕ признала Путина диктатором
Сегодня, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию о признании Владимира Путина диктатором.
Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.
За соответствующую резолюцию проголосовали все 43 депутата ПАСЕ.
Представитель Украины в ПАСЕ, народный депутат Украины от Европейской Солидарности Александр Гончаренко перед голосованием заявил, что очень важно Путина называть тем, кем он является на самом деле — диктатором и убийцей.
Владимир Путин находится у власти с 2000 года. В 2020-м в Конституцию России были внесены изменения, которые позволят ему оставаться на своем посту до 2036 года.
Парламентская ассамблея подчеркивает важность ограничения президентского срока, особенно в странах, где конституция предусматривает сильную президентскую власть.
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