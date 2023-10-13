ПАРЄ визнала Путіна диктатором

Сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за резолюцію про визнання Володимира Путіна диктатором.

Про це повідомляють на сайті ПАРЄ.

За відповідну резолюцію проголосували всі 43 депутати ПАРЄ.

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Представник України в ПАРЄ, народний депутат України від Європейської Солідарності Олександр Гончаренко перед голосуванням заявив, що дуже важливо Путіна називати тим, ким він є насправді – диктатором та вбивцею.

Володимир Путін перебуває при владі з 2000 року. У 2020-му до Конституції Росії було внесено зміни, які дадуть йому змогу залишатися на своїй посаді до 2036 року.

Парламентська асамблея відзначає важливість обмеження президентського терміну, особливо в країнах, де конституція передбачає сильну президентську владу.

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