До выборов Путин не решится на очередную волну мобилизации — разведка Британии

До президентских выборов, которые состоятся в РФ 17 марта 2024 года, Кремль будет пытаться минимизировать непопулярные политические шаги, поэтому вряд ли будет проводить очередную волну мобилизации, считают в разведке Минобороны Великобритании.

Там отмечают, что диктатор Владимир Путин почти наверняка снова будет баллотироваться, хотя до сих пор публично не объявил о своих намерениях. Причем его избирательная кампания неофициально начнется уже в ноябре.

— Хотя выборы в России подвергаются вмешательству и контролю со стороны Кремля, они остаются основным инструментом политической легитимизации, — говорят в британской разведке.

По ее данным, вероятно, предвыборная кампания Путина сосредоточится на теме “России как отдельной цивилизации, которая нуждается в защите от внешних врагов”, которая часто используется Кремлем для оправдания действий страны-агрессора и консолидации власти диктатора.

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Месяц назад в британской разведке также прогнозировали, что перед президентскими выборами 2024 года новой мобилизации в РФ, скорее всего, не будет.

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