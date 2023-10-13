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Юлия Захарченко, редактор ленты

В ГУР объяснили, почему РФ пока не может объявить официально массовую мобилизацию

російські солдати військові
Фото: Getty Images

На территории Российской Федерации процесс мобилизации не прекращался и продолжается уже более года. Каждый день РФ скрыто осуществляет мобилизацию для пополнения потерь в Украине и формирования новых частей.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, комментируя мобилизационную кампанию в России.

По его словам, сейчас на территории РФ начался очередной осенний призыв. Страна-агрессор поставила цель — всех мобилизованных в ряды Вооруженных сил России перевести на контрактную основу. Этот процесс происходит различными методами, среди них — угрозы.

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Однако на самом деле за это время численность ВС РФ существенно не увеличилась, утверждает представитель ГУР. За первый период масштабной мобилизации, который начался в октябре 2022 года, россияне мобилизовали более 300 тыс. солдат.

По данным представителя ГУР, Россия готова к процессу большой волны мобилизации: уточнены все списки, все переведено в электронный учет, значительно ужесточены требования законодательства, нормы Уголовного кодекса в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.

По его мнению, выборы президента России, которые состоятся весной следующего года, тоже влияют на отсутствие объявления массовой мобилизации. По словам Скибицкого, это сложный процесс, который влияет на общественно-политическую обстановку на территории РФ.

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Источник: Минобороны
Война в Украине, військовослужбовці, Міноборони України, мобілізація, Разведка, Росія
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