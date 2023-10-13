У ГУР пояснили, чому РФ поки що не може оголосити офіційно масову мобілізацію

На території Російської Федерації процес мобілізації не припинявся та триває вже понад рік. Кожного дня РФ приховано здійснює мобілізацію для поповнення втрат в Україні та формування нових частин.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, коментуючи мобілізаційну кампанію у Росії.

За його словами, зараз на території РФ розпочався черговий осінній призов. Країна-агресор поставила мету – всіх мобілізованих до лав Збройних сил Росії перевести на контрактну основу. Цей процес відбувається різними методами, серед них – погрози.

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Однак насправді за цей час чисельність ЗС РФ суттєво не збільшилася, стверджує представник ГУР. За перший період масштабної мобілізації, який почався у жовтні 2022 року, росіяни мобілізували понад 300 тис. солдатів.

За даними представника ГУР, Росія готова до процесу великої хвилі мобілізації: уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства, норми Кримінального кодексу в частині покарання за ухиляння від військової служби та дезертирство.

На його думку, вибори президента Росії, які відбудуться навесні наступного року, теж впливають на відсутність оголошення масової мобілізації. За словами Скібіцького, це складний процес, який впливає на суспільно-політичну обстановку на території РФ.

Джерело : Міноборони

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