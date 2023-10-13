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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Накапливает ракетный арсенал: в ГУР объяснили, куда РФ нанесет удары по Украине

Накапливает ракетный арсенал: в ГУР объяснили, куда РФ нанесет удары по Украине
Фото: ГСЧС

Российская Федерация накапливает ракетный арсенал, чтобы зимой нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины после наступления зимних холодов. Это один из самых вероятных сценариев, которыми может пойти РФ для террора мирных жителей.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Мы с вами наблюдаем, что в последнее время удары, которые наносятся государством-агрессором по Украине, в основном для этого используются беспилотные летательные аппараты, те же самые Shahed. Ракет используется значительно меньше. Это означает, что враг накапливает ракетный арсенал, возможно, для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре позже, когда наступят холода и зимний период. Это вероятный сценарий, — отметил Юсов.

Представитель ГУР обратил внимание, что Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону, а над этим уже активно работают.

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— Да, нужно усиление ПВО, и такая работа ведется. Думать, что маньяк не будет повторять попыток совершать террористические атаки этой зимой, нет никаких оснований. Война продолжается, Украина продолжает борьбу, освобождение собственных территорий — это означает, что государство-агрессор может продолжать террористические атаки, — предупредил представитель ГУР.

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