В РФ осталось только 9 таких кораблей: характеристики подорванного в Севастополе носителя Калибров Буян-М

Утром 13 октября на рейде в Севастополе подорвался российский малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. Что известно о его технических характеристиках, особенностях и сколько стоит носитель Калибров — читайте дальше.

Технические характеристики Буян-М

Буян-М является носителем крылатых ракет Калибр, которыми оккупанты атакуют Украину, и всего в РФ есть девять таких кораблей.

Судно относится к серии многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей (МРК) РФ третьего ранга малого водоизмещения с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны класса “река — море”. Официальное назначение таких судов — “охрана и защита экономической зоны страны во внутренних морских бассейнах”.

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Корабль оснащен установкой вертикального пуска 3С14, имеющей восемь крылатых ракет Оникс и Калибр. Это дает возможность РФ наносить удары на расстояние до 1500 км.

Противокорабельные ракеты из комплекса Калибр могут поражать морские цели на расстоянии до 500 км. На корабле также есть артиллерийская техника и пулеметы.

Однако из-за установки довольно мощного ракетного вооружения места для адекватных средств воздушной обороны — не осталось. Все, что защищает корабли Буян-М от воздушного нападения, это два комплекса Гибка.

Особенности Буян-М

Корабль может оперативно перебазироваться, например, из Черного моря в Балтийское, по внутренним водным артериям страны, находясь в сравнительной безопасности.

Суда проекта 21631 “охранного” назначения РФ часто применяет в собственных военных операциях, запуская с них Калибры по наземным целям. В частности, во время операции в Сирии, три российских МРК этого проекта, а также ракетный крейсер проекта 11661К 7 октября 2015 года из акватории Каспийского моря атаковали позиции террористической организации ИГИЛ. Сообщалось о 26 пусках Калибров по 11 наземным целям.

Не исключено, что оккупанты так же осуществляют пуски Калибров с Буян-М по Украине.

Стоимость Буян-М

В интернете почти нет информации о стоимости Буян-М. Самые свежие данные о цене этого корабля, которую удалось найти, это заказ на создание 3х МРК на сумму в 27 млрд.

Напомним, что источники в СБУ подтвердили, что атака на ракетоноситель Буян 13 октября и подрыв патрульного корабля Черноморского флота РФ Павел Державин 11 октября были совершены СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины.

Источник: Министерство обороны РФ

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