У РФ залишилося тільки 9 таких кораблів: характеристики підірваного у Севастополі носія Калібрів Буян-М

Зранку 13 жовтня на рейді у Севастополі вибухнув російський малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М. Що відомо про його технічні характеристики й особливості та скільки коштує носій Калібрів – читайте далі.

Технічні характеристики Буян-М

Буян-М є носієм крилатих ракет Калібр, якими окупанти атакують Україну, та загалом у РФ є лише дев’ять таких кораблів.

Судно належить до серії багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів (МРК) РФ третього рангу малої водотоннажності з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу “річка – море”. Офіційне призначення таких суден – “охорона й захист економічної зони країни у внутрішніх морських басейнах”.

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Корабель оснащено установкою вертикального пуску 3С14, що має вісім крилатих ракет Онікс і Калібр. Це дає можливість РФ завдавати ударів на відстань до 1500 км.

Протикорабельні ракети зі комплексу Калібр можуть уражати морські цілі на відстані до 500 км. На кораблі також є артилерійська техніка та кулемети.

Проте через встановлення доволі потужного ракетного озброєння місця для адекватних засобів повітряної оборони не залишилось. Все, що захищає кораблі Буян-М від повітряного нападу, це два комплекси Гібка.

Особливості Буян-М

Корабль може оперативно перебазуватися, наприклад, із Чорного моря до Балтійського за внутрішніми водними артеріями країни, перебуваючи у порівняній безпеці.

Судна проєкту 21631 “охоронного” призначення РФ часто застосовує у власних військових операціях, запускаючи з них Калібри по наземних цілях. Зокрема, під час операції у Сирії, три російські МРК цього проєкту, а також ракетний крейсер проєкту 11661К 7 жовтня 2015 року із акваторії Каспійського моря атакували позиції терористичної організації ІДІЛ. Повідомлялося про 26 пусків Калібрів по 11 наземних цілях.

Не виключено, що окупанти так само здійснюють пуски Калібрів з Буян-М по Україні.

Вартість Буян-М

В інтернеті майже немає інформації щодо вартості Буян-М. Найсвіжіші дані про вартість цього корабля, яку вдалося найти, це замовлення на створення трьох МРК на суму в 27 млрд.

Нагадаємо, що джерела в СБУ підтверджують, що атака на ракетоносій Буян 13 жовтня та підрив патрульного корабля Чорноморського флоту РФ Павел Державин 11 жовтня були здійснені Службою безпеки спільно з Військово-морськими силами України.

Джерело: Міністерство оборони РФ

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