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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Севастополе взорвался корабль

Севастополь
Фото: Pixabay

Ориентировочно в 10:30 13 октября на рейде в Севастополе взорвался корабль.

Об этом сообщают местные сообщества.

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По свидетельствам очевидцев, в центре города был слышен глухой взрыв, а в автомобилях сработали сигнализации.

По предварительной информации, в Севастополе взорвался и дымит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.

Это судно является носителем ракет типа Калибр.

Источник: Крымский ветер

Война в Украине, Взрыв, Крым, Севастополь
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