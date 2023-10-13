Татьяна Забожко, редактор ленты
В Севастополе взорвался корабль
Ориентировочно в 10:30 13 октября на рейде в Севастополе взорвался корабль.
Об этом сообщают местные сообщества.
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По свидетельствам очевидцев, в центре города был слышен глухой взрыв, а в автомобилях сработали сигнализации.
По предварительной информации, в Севастополе взорвался и дымит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.
Это судно является носителем ракет типа Калибр.
Источник: Крымский ветер
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