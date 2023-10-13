Ориентировочно в 10:30 13 октября на рейде в Севастополе взорвался корабль.

Об этом сообщают местные сообщества.

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По свидетельствам очевидцев, в центре города был слышен глухой взрыв, а в автомобилях сработали сигнализации.

По предварительной информации, в Севастополе взорвался и дымит малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М.

Это судно является носителем ракет типа Калибр.

Источник: Крымский ветер

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