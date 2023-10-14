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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Во Франции закрыли Лувр и Версальский дворец из-за террористической угрозы

музей Лувр
Фото: Unsplash

Музей Лувр в Париже и Версальский дворец эвакуировали посетителей и персонал в субботу, 14 октября, после сообщений о заминировании.

Оба объекта закрыты до конца дня “из соображений безопасности”.

После сообщения о заминировании полиция оцепила здания. Спикер самого большого в мире музея сообщил агентству AFP, что он “получил письменное уведомление о том, что существует риск для музея и его посетителей”.

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— Мы решили в нынешнем национальном контексте предупреждения о чрезвычайной атаке эвакуировать музей и закрыть его на день, пока мы проводим необходимые проверки, — сказал представитель музея Лувр.

Полиция также сообщила, что главный железнодорожный вокзал Парижа также эвакуировали после обнаружения возможного взрывного устройства в виде бутылки.

Как сообщает France 24, Франция находится в состоянии повышенной готовности после террористической атаки в городе Аррас. В пятницу 20-летний чеченец, уроженец России, зарезал учителя средней школы и тяжело ранил еще троих.

Французское правительство развернуло около 7 тыс. военных для усиления безопасности по всей стране после нападения.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении заявил, что 582 религиозных и культурных объекта во Франции находятся под усиленной полицейской защитой после нападения ХАМАС на Израиль. Выступая в Аррасе, он призвал французов “стоять бок о бок” и “оставаться едиными”.

Напомним, накануне израильтян за рубежом призвали быть бдительными после того, как ХАМАС обратился к своим сторонникам, чтобы те мобилизовались для джихада, чтобы провести так называемый День гнева.

Источник: France24, AFP
Война в Израиле, Лувр, Париж, Франция
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