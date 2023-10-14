Во Франции закрыли Лувр и Версальский дворец из-за террористической угрозы

Музей Лувр в Париже и Версальский дворец эвакуировали посетителей и персонал в субботу, 14 октября, после сообщений о заминировании.

Оба объекта закрыты до конца дня “из соображений безопасности”.

После сообщения о заминировании полиция оцепила здания. Спикер самого большого в мире музея сообщил агентству AFP, что он “получил письменное уведомление о том, что существует риск для музея и его посетителей”.

Сейчас смотрят

— Мы решили в нынешнем национальном контексте предупреждения о чрезвычайной атаке эвакуировать музей и закрыть его на день, пока мы проводим необходимые проверки, — сказал представитель музея Лувр.

Полиция также сообщила, что главный железнодорожный вокзал Парижа также эвакуировали после обнаружения возможного взрывного устройства в виде бутылки.

Chers visiteurs, Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

Как сообщает France 24, Франция находится в состоянии повышенной готовности после террористической атаки в городе Аррас. В пятницу 20-летний чеченец, уроженец России, зарезал учителя средней школы и тяжело ранил еще троих.

Французское правительство развернуло около 7 тыс. военных для усиления безопасности по всей стране после нападения.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении заявил, что 582 религиозных и культурных объекта во Франции находятся под усиленной полицейской защитой после нападения ХАМАС на Израиль. Выступая в Аррасе, он призвал французов “стоять бок о бок” и “оставаться едиными”.

Напомним, накануне израильтян за рубежом призвали быть бдительными после того, как ХАМАС обратился к своим сторонникам, чтобы те мобилизовались для джихада, чтобы провести так называемый День гнева.

Источник : France24, AFP

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.