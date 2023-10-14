У Франції закрили Лувр та Версальський палац через терористичну загрозу

Музей Лувр у Парижі та Версальський палац евакуювали відвідувачів та персонал у суботу, 14 жовтня, після повідомлень про замінування.

Обидва об’єкти закриті до кінця дня “з міркувань безпеки”.

Після повідомлення про замінування поліція оточила будівлі. Речник найбільшого у світі музею повідомив агентству AFP, що він “отримав письмове повідомлення про те, що існує ризик для музею та його відвідувачів”.

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— Ми вирішили в нинішньому національному контексті попередження про надзвичайну атаку евакуювати музей і закрити його на день, поки ми проводимо необхідні перевірки, – сказав речник музею Лувр.

Поліція повідомила, що головний залізничний вокзал Парижа також евакуювали після виявлення можливого вибухового пристрою у вигляді пляшки.

Chers visiteurs, Pour des raisons de sécurité, le musée du #Louvre ferme ses portes ce jour, samedi 14 octobre.

Les personnes ayant réservé pour une visite dans la journée seront remboursées. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/2cEllnWCIa — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 14, 2023

Як повідомляє France 24, Франція перебуває у стані підвищеної готовності після терористичної атаки у місті Аррас. У п’ятницю 20-річний чеченець, уродженець Росії, зарізав вчителя середньої школи та важко поранив ще трьох.

Французький уряд розгорнув близько 7 тис. військових для посилення безпеки по всій країні після нападу.

У четвер президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверненні заявив, що 582 релігійні та культурні об’єкти у Франції перебувають під посиленим поліцейським захистом після нападу ХАМАС на Ізраїль. Виступаючи в Аррасі, він закликав французів “стояти пліч-о-пліч” і “залишатися єдиними”.

Нагадаємо, напередодні ізраїльтян за кордоном закликали бути пильними після того, як ХАМАС звернувся до своїх прихильників, щоб ті мобілізувалися для джихаду, щоб провести так званий День гніву.

Джерело : France24, AFP

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