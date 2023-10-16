Германия вышлет сторонников ХАМАСа без гражданства
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) высказалась за выдворение из страны сторонников исламистской террористической организации ХАМАС, которая творит беззаконие в Израиле.
Об этом она заявила в интервью Bild am Sonntag, пишет DW.
— Мы используем все законные возможности для высылки сторонников ХАМАСа, — сказала министр.
Такую позицию Фезер, которая является членом правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), поддержал и лидер партии Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).
— Если кто-то, кто прославляет ХАМАС на немецких улицах, не имеет немецкого гражданства, он должен быть выслан из Германии, — заявил он изданию медиагруппы Funke.
Клингбайль добавил, что для этого будут приняты все меры, которые имеет правовое государство.
Лидер социал-демократов напомнил, что в Германии реформирует законодательство о гражданстве.
— Натурализация является самым большим обязательством перед нашей страной. Тот, кто не разделяет нашу ценность, кто поддерживает антисемитизм и террор, выдает отказ в выдаче немецкого паспорта, — сказал он.
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