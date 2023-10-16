Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Авіаудар по Херсону та вибори у Польщі: головні новини 14 жовтня
Дайджест новин в Україні та світі за 15 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.
Україна
- Війська РФ продовжують наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області, водночас їм перешкоджають українські оборонні укріплення, а також проблеми з медичним забезпеченням.
- 15 жовтня зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву. Поїзд з’єднує 10 українських міст і два польських.
- Вдень у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі прогриміли звуки вибухів.
- Ворог завдав кілька авіаударів по Херсону із Су-34. Місто тимчасово знеструмлено. Ударною хвилею було пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон — Київ. На щастя усі пасажири вціліли.
- Близько опівдня 15 жовтня в поки що окупованому Луганську прогримів вибух. За даними з місцевих спільнот, гучний звук пролунав у Кам’янобрідському районі.
- Було успішно атаковано електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області РФ. Дрони влучили точно в підстанцію, до якої, зокрема, підключені російські військові об’єкти.
Світ
- У неділю, 15 жовтня, в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”. Під час чергових парламентських виборів поляки обирають увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат парламенту Польщі.
- В Ізраїлі розпочалась евакуація жителів міста Сдерот перед наземною операцією армії оборони Ізраїлю в секторі Гази. Дві третини жителів міста вже евакуювали.
- Ізраїль переніс наземну операцію у секторі Гази на кілька днів через погодні умови.
- Вночі 15 жовтня знищено Біллала Аль-Кедру – одного командирів спецназу ХАМАС, який керував кривавим нападом тиждень тому. Командира батальйону так званого підрозділу Нухба, що діє на півдні Хан-Юніса, вбито в результаті авіаудару.
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