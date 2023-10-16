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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Авіаудар по Херсону та вибори у Польщі: головні новини 14 жовтня

Авіаудар по Херсону та вибори у Польщі: головні новини 14 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 15 жовтня 2023 року – читайте на Фактах ICTV.

Україна

  • Війська РФ продовжують наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області, водночас їм перешкоджають українські оборонні укріплення, а також проблеми з медичним забезпеченням.
  • 15 жовтня зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву. Поїзд з’єднує 10 українських міст і два польських.
  • Вдень у неділю, 15 жовтня, у Запоріжжі прогриміли звуки вибухів.
  • Ворог завдав кілька авіаударів по Херсону із Су-34. Місто тимчасово знеструмлено. Ударною хвилею було пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон — Київ. На щастя усі пасажири вціліли.
  • Близько опівдня 15 жовтня в поки що окупованому Луганську прогримів вибух. За даними з місцевих спільнот, гучний звук пролунав у Кам’янобрідському районі.
  • Було успішно атаковано електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області РФ. Дрони влучили точно в підстанцію, до якої, зокрема, підключені російські військові об’єкти.

Світ

  • У неділю, 15 жовтня, в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”. Під час чергових парламентських виборів поляки обирають увесь склад Сейму і Сенату – нижньої та верхньої палат парламенту Польщі.
  • В Ізраїлі розпочалась евакуація жителів міста Сдерот перед наземною операцією армії оборони Ізраїлю в секторі Гази. Дві третини жителів міста вже евакуювали.
  • Ізраїль переніс наземну операцію у секторі Гази на кілька днів через погодні умови.
  • Вночі 15 жовтня знищено Біллала Аль-Кедру – одного командирів спецназу ХАМАС, який керував кривавим нападом тиждень тому. Командира батальйону так званого підрозділу Нухба, що діє на півдні Хан-Юніса, вбито в результаті авіаудару.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Російська агресія, Херсон
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

Анна Боль
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