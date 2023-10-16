Авіаудар по Херсону та вибори у Польщі: головні новини 14 жовтня

Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

12 Жовтня, 17:06

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