Німеччина вишле прихильників ХАМАСу без громадянства

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) висловилась за видворення з країни прихильників ісламістської терористичної організації ХАМАС, яка чинить беззаконня в Ізраїлі.

Про це вона заявила в інтерв’ю Bild am Sonntag, пише DW.

– Ми використовуємо всі законні можливості для висилки прихильників ХАМАСу, – сказала міністерка.

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Таку позицію Фезер, яка є членом правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), підтримав і лідер партії Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil).

– Якщо хтось, хто прославляє ХАМАС на німецьких вулицях, не має німецького громадянства, він повинен бути висланий з Німеччини, – заявив він виданням медіагрупи Funke.

Клінґбайль додав, що для цього будуть вжиті всі заходи, які має правова держава.

Лідер соціал-демократів нагадав, що в Німеччині реформує законодавство про громадянство.

– Натуралізація є найбільшим зобов’язанням перед нашою країною. Той, хто не поділяє нашу цінність, хто підтримує антисемітизм і терор, видає відмову у видачі німецького паспорта, – сказав він.

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