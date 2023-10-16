В Польше на выборах лидирует правящая партия Право и Справедливость — данные экзит-пола
Правящая национально-консервативная партия Право и Справедливость может рассчитывать на 200 мест, а оппозиционная либерально консервативная партия Гражданская коалиция — на 163, далее идет Третий путь, Левица и Конфедерация.
Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos, явка избирателей составила 72,9%.
Результаты первого экзит-пола:
- Право и справедливость — 36,8%;
- Гражданская платформа — 31,6%;
- Третий путь — 13 %;
- Левица- 8,6 %;
- Конфедерация — 6,2%.
Внепартийные органы местного самоуправления — 2,4% Польша Jest Jedno — 1,2%. Другие — 0,2 %.
Впрочем, 36,6%, которую набрала партия Право и справедливость, недостаточно для формирования большинства.
Зато основной ожидаемый партнер ПиС — политическая сила Конфедерация, известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели — экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.
Это означает, что, в случае подтверждения данных при подсчете голосов, оппозиция получает уверенное большинство.
Представлен такое возможное распределение мест в Сейме:
- Право и справедливость — 200 мест,
- Гражданская платформа — 163 места,
- Третий путь — 55 мест,
- Левица — 30 мест,
- Конфедерация — 12 мест.
Обычное большинство в Сейме составляет 231 место.
При этом глава оппозиционной либеральной консервативной партии Гражданская платформа Дональд Туск заявил, что “никогда не был так доволен вторым местом”.
Напомним, что в воскресенье, 15 октября, в Польше стартовали парламентские выборы, которые уже назвали “важнейшими с 1989 года”.