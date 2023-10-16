В Польше на выборах лидирует правящая партия Право и Справедливость — данные экзит-пола

Правящая национально-консервативная партия Право и Справедливость может рассчитывать на 200 мест, а оппозиционная либерально консервативная партия Гражданская коалиция — на 163, далее идет Третий путь, Левица и Конфедерация.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos, явка избирателей составила 72,9%.

Результаты первого экзит-пола:

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Право и справедливость — 36,8%;

Гражданская платформа — 31,6%;

Третий путь — 13 %;

Левица- 8,6 %;

Конфедерация — 6,2%.

Внепартийные органы местного самоуправления — 2,4% Польша Jest Jedno — 1,2%. Другие — 0,2 %.

Впрочем, 36,6%, которую набрала партия Право и справедливость, недостаточно для формирования большинства.

Зато основной ожидаемый партнер ПиС — политическая сила Конфедерация, известная своими антиукраинскими лозунгами, существенно потеряла поддержку избирателей в последние недели — экзит-пол прогнозирует ей 6,2% голосов и пятое место.

Это означает, что, в случае подтверждения данных при подсчете голосов, оппозиция получает уверенное большинство.

Представлен такое возможное распределение мест в Сейме:

Право и справедливость — 200 мест,

Гражданская платформа — 163 места,

Третий путь — 55 мест,

Левица — 30 мест,

Конфедерация — 12 мест.

Обычное большинство в Сейме составляет 231 место.

При этом глава оппозиционной либеральной консервативной партии Гражданская платформа Дональд Туск заявил, что “никогда не был так доволен вторым местом”.

Напомним, что в воскресенье, 15 октября, в Польше стартовали парламентские выборы, которые уже назвали “важнейшими с 1989 года”.

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