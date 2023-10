В Польше стартовали важнейшие выборы с 1989 года: кто лидирует и чего ждать Украине

В воскресенье, 15 октября, в Польше стартовали парламентские выборы, которые уже назвали “важнейшими с 1989 года”.

По их итогам руководящая партия Право и справедливость (ПиС) может одержать беспрецедентную третью подряд победу после восьми лет пребывания у власти.

Однако, как свидетельствуют опросы, коалиция оппозиционных сил не намного отстает от ПиС. Так что существует интрига, кто сможет сформировать коалицию в польском парламенте и новое правительство.

Что известно о выборах и как они могут повлиять на отношения Варшавы и Киева – далее в материале.

Кого поляки избирают 15 октября

Во время очередных парламентских выборов поляки выбирают весь состав Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента Польши.

На четырехлетний срок будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе в 41 многомандатном избирательном округе. То есть голосование за кандидатов происходит по партийным спискам. Предусмотрен 5% барьер для отдельных партий и 8% – для партийных блоков.

Сенаторов избирают в 100 одномандатных округах. Здесь действует мажоритарная система: от каждого округа – один человек, набравший наибольшее количество голосов избирателей.

Определяющими для управления государством являются выборы в Сейм. Ведь партии, получившие большинство в нижней палате парламента, смогут сформировать правительство. Для этого партия или коалиция партий должна получить по меньшей мере 231 мандат в Сейме.

Следует отметить, что в день парламентских выборов 15 октября в Польше также состоится общенациональный референдум. На него вынесут четыре вопроса:

Польская оппозиция критиковала организацию референдума и настаивала, что ПиС пытается таким образом мобилизовать свой электорат в день выборов.

Качиньский против Туска: ключевые игроки на выборах в Польше

За победу на выборах борются две ключевые политсилы, которые многие годы поочередно формировали правящие коалиции.

Речь идет о партиях Право и справедливость (лидер – Ярослав Качиньский) и Гражданская платформа (лидер – Дональд Туск).

• Право и справедливость

Консервативная политсила Право и справедливость (ПиС) находится у власти в Польше уже восемь лет подряд (с 2015-го), получив большинство мест в Сейме. Нынешний президент Польши Анджей Дуда баллотировался именно от ПиС.

За эти годы в стране была введена противоречивая судебная реформа, обострившая отношения Варшавы с Евросоюзом, и почти полный запрет на аборты. Достаточно жесткой была позиция правительства по ЛГБТ и беженцам из мусульманских стран. В то же время в Польше вырос ВВП и сократился уровень безработицы.

Экс-премьер и глава партии Ярослав Качиньский уже заверил, что в случае победы ПиС “никто не остановит нас” от внесения изменений в судебную систему. Речь идет о дальнейшем ограничении полномочий судей и возможностей Верховного суда пересматривать программу и действия правительства.

Партия надеется активизировать свой электорат в сельской местности и небольших городах. Большинство избирателей ПиС – это преимущественно люди старшего возраста, которые имеют консервативные взгляды и являются религиозными.

В социальной сфере партия обещает избирателям увеличение ежемесячной помощи на ребенка (с 500 до 800 злотых) и дополнительные пенсионные выплаты, сообщает DW.

В ПиС позиционируют парламентские выборы как выбор между оппозицией, которая якобы предана интересам иностранных государств и занимает мягкую позицию по миграции, и действующей властью, которая будет защищать суверенитет и границы Польши.

• Гражданская платформа

Гражданская платформа является ключевой оппозиционной партией Польши. Ее возглавляет Дональд Туск – бывший премьер страны и экс-председатель Европейского совета.

Партия примет участие в выборах в составе коалиции под названием Гражданская коалиция. Кроме политсилы Туска, в этот альянс входят Польская инициатива, Партия зеленых и другие силы.

Он представил 100 мер, которые обещает реализовать в случае победы и формирования правительства. Как отмечает DW, список содержит как экономические уступки для граждан и бизнеса, “так и шаги по восстановлению демократических устоев”.

Политсила Туска также обещает улучшение медицинского страхования и повышение зарплаты для учителей, либерализацию законодательства по абортам, “отделение церкви от государства”, разблокирование €36 млрд, которые Польша должна была получить от Евросоюза для противодействия Covid-19, однако деньги были заблокированы из-за противоречивой судебной реформы.

Значительное количество избирателей Гражданской платформы – жители больших городов.

Оппозиция утверждает, что голосование 15 октября может стать последним шансом остановить отход Польши от принципов ЕС. На одном из предвыборных мероприятий Дональд Туск заявил, что Право и справедливость “планирует систематически, хладнокровно вывести Польшу из Европейского Союза”.

В ПиС отрицают наличие такого плана.

• Другие партии, имеющие шансы попасть в парламент

Шансы пройти в парламент имеет избирательный блок Третий путь (Trzecia Droga). В его состав входят: центристская партия Польша 2050, созданная журналистом и телеведущим Шимоном Головней, и Польская коалиция, ядром которой является Польская крестьянская партия.

Попасть в парламент может также Левица – коалиция левых социал-демократических партий.

Усилила свои позиции крайне правая евроскептическая партия Конфедерация.

О чем свидетельствуют опросы

Согласно данным опросов, места в парламенте Польши могут получить пять партий. Это ключевые конкуренты – ПиС и Гражданская коалиция.

По данным агрегатора соцопросов Politico, Право и справедливость гипотетически наберет 37% голосов избирателей, тогда как партия Туска – 30%. Такой некритический отрыв в 7% свидетельствует об определенной поляризации в польском обществе.

Шансы также имеют блок Третий путь (11%), Левица (10%) и евроскептики из Конфедерации (9%).

