Явка превысила 1989 год: в Польше на выборы пришли рекордные 72,9%

Явка на выборах в Сейм и Сенат составила рекордные 72,9%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos.

Это однозначно больше, чем на первых частично парламентских выборах 1989 года, когда был побит предыдущий рекорд явки. Тогда на выборы пришли 62,7% избирателей.

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Больше всего голосовали избиратели в возрасте 50-59 лет — явка в этой группе составила аж 83,2%, менее активными были люди в возрасте 40-49 лет (78,5%). ), ну, и замыкают пьедестал 30-39-летние (72,3%).

Явка молодых людей в возрасте 18-29 лет в этом году составила 68,8%.

Меньше всего избирателей (67%), которые пошли голосовать на парламентских выборах, это люди 60+.

В частности, женщины (73,7%) охотнее голосовали, чем мужчины (72,0%).

Гораздо выше явка в крупных городах с населением от 200 до 500 тысяч человек. Она составила аж 81,5%. В крупнейших городах с населением более 500 тыс. на парламентских выборах проголосовали 78,9% избирателей.

В городах с населением от 51 тыс. до 200 тыс. населения явка составила 73%, в городах с населением менее 50 тыс. — 73,1%. Самая низкая явка зафиксирована в сельской местности — 69,5%.

Среди воеводств лидирует Мазовецкое — здесь проголосовало 78,3 % избирателей, далее следуют Поморское воеводство (77,6%), Великопольское воеводство (75%) и Силезское воеводство (74,8%). Самая низкая явка зафиксирована в Опольском (66,1%), Варминско-Мазурском (67,3%) и Западнопоморском (68,3%) воеводствах.

Напомним, что 15 октября в Польше проходят парламентские выборы и уже известны первые данные экзит-пола, согласно которым оппозиция получает уверенное большинство.

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