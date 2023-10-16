Явка перевищила 1989 рік: у Польщі на вибори прийшли рекордні 72,9%

Явка на виборах до Сейму та Сенату склала рекордні 72,9%.

Про це свідчать дані екзит-полу Ipsos.

Це однозначно більше, ніж на перших частково парламентських виборах 1989 року, коли був перевершений попередній рекорд явки. Тоді на вибори прийшли 62,7% виборців.

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Більше всього голосували виборці віком 50-59 років – явка в цій групі склала аж 83,2%, менш активними були люди віком 40-49 років (78,5%). ), ну, і замикають п’єдестал 30-39-річні (72,3%).

Явка молодих людей віком 18-29 років цього року склала 68,8%.

Найменше виборців (67%), які пішли голосувати на парламентських виборах, сьогодні це люди 60+.

Зокрема, жінки (73,7%) охочіше голосували, ніж чоловіки (72,0%).

Найвища явка була серед жителів найбільших міст з населенням від 200 до 500 тисяч осіб. Він склав аж 81,5%. У найбільших містах з населенням понад 500 тис. на парламентських виборах проголосували 78,9% виборців.

У містах з населенням від 51 тис. до 200 тис. населення явка склала 73%, у містах з населенням менше 50 тис. – 73,1%. Найнижча явка зафіксована у сільській місцевості – 69,5%.

Серед воєводств лідирує Мазовецьке – тут проголосувало 78,3 % виборців, далі йдуть Поморське воєводство (77,6%), Великопольське воєводство (75%) і Сілезьке воєводство (74,8%). Найнижчу явку зафіксовано в Опольському (66,1%), Вармінсько-Мазурському (67,3%) та Західнопоморському (68,3%) воєводствах.

Нагадаємо, що 15 жовтня у Польщі проходять парламентські вибори і вже відомі перші дані екзит-полу, згідно яких опозиція здобуває впевнену більшість.

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