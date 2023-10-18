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Валентина Летяк, редактор ленты

Байден сегодня в Израиле, а поездка в Иорданию отменена

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден 18 октября находится в Израиле с визитом солидарности. Его самолет уже приземлился в аэропорту Бен-Гурион. В то же время его поездка в Иорданию, где должен был состояться четырехсторонний саммит, отменена из-за взрыва в больнице на территории сектора Газа, сообщает Белый дом.

Байден должен был встретиться с королем Абдаллой II, президентом Египта и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Президент США выразил свое возмущение обстрелом больницы в Газе и сообщил, что после взрыва уже разговаривал с королем Иордании и премьер-министром Биньямином Нетаньяху и поручил своей команде национальной безопасности продолжать сбор информации.

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— После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете траура, объявленного президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, президент Байден отложил свою поездку в Иорданию. Он надеется на скорые личные консультации с этими лидерами и договорился в ближайшие дни поддерживать с ними регулярные прямые контакты, — говорится в заявлении Белого дома.

В то же время в Израиле отрицают, что это именно они нанесли удар по больнице в Газе, а взрыв был вызван ракетой Исламского джихада.

В результате взрыва в больнице погибли около 500 человек, сотни могут находяться под завалами.

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Источник: The Times of Israel

Израиль, Война в Израиле, Джо Байден, Йорданія, Сектор Газа, США
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