В больницу в секторе Газа попала ракета: Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями

Около 500 палестинцев погибли во вторник в результате взрыва в больнице сектора Газа, который, по мнению палестинских органов здравоохранения, был вызван израильским авиаударом. В то же время, Армия обороны Израиля обвинила в неудачном запуске ракеты палестинскую боевую группировку.

Взрыв стал самым кровавым инцидентом в секторе Газе с тех пор, как Израиль начал кампанию бомбардировок густонаселенной территории в отместку за смертоносное вторжение боевиков ХАМАС на южные израильские поселения 7 октября.

Это произошло накануне визита президента США Джо Байдена в Израиль с целью выразить поддержку стране в ее войне с исламистской группировкой ХАМАС, правящей в секторе Газа.

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Министр здравоохранения в правительстве Газы, управляемом ХАМАСом, Май Алькайла обвинил Израиль в массовом убийстве. Начальник гражданской обороны Газы заявил, что погибли 300 человек, а представитель министерства здравоохранения — что 500.

Также Газой утверждается, что кроме погибших еще сотни людей находятся под завалами.

До вторничного инцидента органы здравоохранения Газы заявляли, что в результате 11-дневных израильских бомбардировок, начавшихся после того, как 7 октября боевики ХАМАС ворвались в израильские города и кибуцы, убив более 1,3 тыс. человек, в основном мирных жителей, погибло по меньшей мере 3 тыс. человек.

Full recording from @ajmubasher feed. You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel. After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq — Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023

Стороны обвиняют друг друга

Израильские военные отрицают ответственность за удар по больнице Аль-Ахли аль-Араби в городе Газа, полагая, что больница была поражена неудачным ракетным ударом военной группировки Исламский джихад, находящейся в анклаве.

— Анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что террористы в Газе выпустили шквал ракет, которые прошли в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе в момент поражения, — заявил представитель Армии обороны Израиля.

Полученные из многочисленных источников разведданные указывают на то, что ответственность за неудачный ракетный пуск, поразивший больницу в Газе, несет группировка Исламский джихад, заявили в ЦАХАЛ.

Аналогичного мнения и OSINT-аналитик (анализ по открытым источникам, — Ред.) Девид Лисовцев, который предполагает, что на кадрах из Газы, скорее всего, приземление ракеты ХАМАС.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it’s not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt — David Lisovtsev (@david_lisovtsev) October 17, 2023

Дауд Шехаб, представитель Исламского джихада, заявил агентству Reuters: “Это ложь и выдумка, это абсолютно неверно. Оккупанты (так представитель Исламского дхиада называет Израиль, — Ред.) пытаются скрыть ужасающее преступление и массовое убийство, совершенное ими против мирного населения”.

Во время последнего израильско-хамасовского конфликта в 2021 г., по данным Израиля, ХАМАС, Исламский джихад и другие боевые группировки выпустили из Газы около 4360 ракет, из которых около 680 упали не в сторону Израиля, а в сектор Газа.

В городе Рамалла на оккупированном Западном берегу палестинские силы безопасности применили слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона демонстрантов, бросавших камни и скандировавших слова против лидера Палестины Махмуда Аббаса, поскольку народный гнев закипел после взрыва.

По словам очевидцев, в конце вторника столкновения с палестинскими силами безопасности произошли в ряде других городов Западного берега реки Иордан, находящегося под управлением Палестинской автономии Аббаса.

Независимо от того, кто несет ответственность за взрыв в больнице, в результате которого, по словам представителей ХАМАС, погибли пациенты, женщины и дети, а также другие люди, оставшиеся без крова в результате израильских бомбардировок, они, скорее всего, предпримут еще более сложные дипломатические усилия для сдерживания кризиса.

По словам высокопоставленного палестинского чиновника, глава Палестины Аббас отменил запланированную встречу с Байденом после взрыва.

Встреча должна была состояться в Иордании, где Аббас имеет резиденцию, однако палестинский чиновник сообщил, что он возвращается в Рамаллу, где находится его правительство на оккупированном Западном берегу.

После того, как представители ХАМАС первоначально возложили ответственность за взрыв в больнице на израильский авиаудар, арабские страны, Иран и Турция быстро осудили его. Палестинский премьер-министр назвал произошедшее “ужасным преступлением, геноцидом” и заявил, что страны, поддерживающие Израиль, также несут за это ответственность.

Больницы в осаде

По данным палестинского министерства здравоохранения Газы, в баптистской больнице Аль-Ахли в центре города Газа находились тысячи перемещенных лиц, насильно эвакуированных из своих домов оккупационными войсками.

Министерство иностранных дел Палестины назвало взрыв “хладнокровной резней”. Нападение на больницу “навсегда останется пятном на совести человечества, которое является свидетелем ужасов, совершаемых против палестинского народа, и не предпринимает никаких действий, чтобы остановить их”, говорится в заявлении.

Таль Хайнрих, пресс-секретарь израильского премьер-министра, заявил во вторник в интервью CNN, что “ЦАХАЛ не нападает на больницы, мы нападаем только на опорные пункты ХАМАС, склады оружия и объекты террора”.

Сам премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице совершили террористы.

— На больницу в секторе Газа напали варварские террористы в секторе Газа, а не ЦАХАЛ. Тот, кто жестоко убил наших детей, убивает и своих детей, — сказал Нетаньяху, комментируя удар по больнице в Газе.

Между тем, медицинское обслуживание в Газе находится на грани, а запасы продовольствия и воды на исходе. 20 из 23 больниц предоставляют услуги частично, поскольку запасы топлива “почти полностью исчерпаны”, предупредило во вторник Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (UNRWA).

Агентства ООН предупредили, что менее чем через неделю в магазинах закончатся запасы продовольствия, а последняя в Газе установка по опреснению морской воды прекратила работу, что создает риск новых смертей, обезвоживания и заболеваний, передающихся через воду.

В больницы поступают десятки тел из разных районов южной части Газы, сообщил CNN директор больниц Газы доктор Мохаммад Закут. В число погибших входят десятки человек, пострадавших от авиаударов в Рафахе.

Министерство внутренних дел Палестины сообщило, что в результате израильских авиаударов по городам Рафах и Хан-Юнис на юге Газы погибли по меньшей мере 49 человек.

Представитель ЦАХАЛа подполковник Джонатан Конрикус заявил CNN, что ему “не известно о каких-либо ударах конкретно по этим районам, но они могли иметь место”.

Жертвы продолжают расти

В то же время палестинские службы здравоохранения сообщают, что перемещенные лица в секторе Газа продолжают страдать от израильских обстрелов.

За неделю израильских ударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 3 тыс. человек, в том числе 1032 девочки и 940 мальчиков, и 12,5 тыс. получили ранения, сообщило во вторник палестинское министерство здравоохранения. Число жертв в Газе за последние 10 дней превысило число погибших во время 51-дневного конфликта между Газой и Израилем в 2014 году.

Во вторник в результате израильских ударов по двум густонаселенным лагерям беженцев и школе, где обучаются перемещенные лица, в центре Газы погибли по меньшей мере 18 человек, многие получили ранения, сообщили палестинские власти.

ЦАХАЛ подтвердил, что в результате авиаударов в Газе во вторник был убит высокопоставленный командир ХАМАС Айман Нофаль.

По данным ООН, в Газе погибли по меньшей мере 20 сотрудников гуманитарных организаций ООН, Красного Креста и Красного Полумесяца.

Источники: Reuters, CNN, Times of Israel, Jerusalem Post, i24, ХАМАС, David Lisovtsev

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