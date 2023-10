В больницу в секторе Газа попала ракета: Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями

Около 500 палестинцев погибли во вторник в результате взрыва в больнице сектора Газа, который, по мнению палестинских органов здравоохранения, был вызван израильским авиаударом. В то же время, Армия обороны Израиля обвинила в неудачном запуске ракеты палестинскую боевую группировку.

Взрыв стал самым кровавым инцидентом в секторе Газе с тех пор, как Израиль начал кампанию бомбардировок густонаселенной территории в отместку за смертоносное вторжение боевиков ХАМАС на южные израильские поселения 7 октября.

Это произошло накануне визита президента США Джо Байдена в Израиль с целью выразить поддержку стране в ее войне с исламистской группировкой ХАМАС, правящей в секторе Газа.

Министр здравоохранения в правительстве Газы, управляемом ХАМАСом, Май Алькайла обвинил Израиль в массовом убийстве. Начальник гражданской обороны Газы заявил, что погибли 300 человек, а представитель министерства здравоохранения — что 500.

Также Газой утверждается, что кроме погибших еще сотни людей находятся под завалами.

До вторничного инцидента органы здравоохранения Газы заявляли, что в результате 11-дневных израильских бомбардировок, начавшихся после того, как 7 октября боевики ХАМАС ворвались в израильские города и кибуцы, убив более 1,3 тыс. человек, в основном мирных жителей, погибло по меньшей мере 3 тыс. человек.

