Стало известно, когда Джо Байден посетит Израиль

Президент США Джо Байден намерен посетить Израиль в среду, 18 октября.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, президент Байден отправится в Израиль, чтобы продемонстрировать свою непоколебимую поддержку и провести консультации относительно следующих шагов.

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Затем президент Байден отправится в Амман, Иордания, где встретится с королем Абдаллой, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Глава Центрального командования США прибыл в понедельник в Израиль для встречи с начальником Генерального штаба вооруженных сил этой страны генерал-лейтентантом Эрзи Халеви, говорится в заявлении Центрального командования США.

Цель генерала Майкла “Эрика” Куриллы — лучше понять потребности Израиля в обороне и обозначить поддержку США.

— Я нахожусь здесь для того, чтобы предоставить Израилю все необходимое для самообороны, и уделяю особое внимание тому, чтобы не допустить расширения конфликта другими сторонами, — заявил генерал Курилла.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут помогать как Украине, так и Израилю в борьбе за независимость.

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