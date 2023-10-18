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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Иран заявил о снятии эмбарго ООН на продажу ракет, несмотря на продление ограничений ЕС

ракета Zolfaghar
Фото: Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Багери Кани в своем Twitter сообщил, что с сегодняшнего дня 18 октября прекращается действие резолюции Организации Объединенных Наций, которая предусматривает запрет на экспорт ракетного вооружения.

Эта резолюция ООН №2231 была принята 20 июля 2015 года, из-за ядерной программы Тегерана на период до 18 октября 2023 года. Под эмбарго, среди прочего, попали продажа и покупка ракет.

– С 18 октября 2023 года в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН прекращаются все ограничения, несправедливо наложенные на деятельность, связанную с баллистическими ракетами, и их поставки в/из Исламской Республики Иран, – написал представитель МИД Ирана.

Также Кани добавил, что страна “больше не подлежит никаким ограничениям” в контексте решений Совета Безопасности ООН.

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Однако вчера, 17 октября, в Совете Европейского Союза заявили о продлении эмбарго на экспорт для Ирана ракетного вооружения.

– Совет решил принять необходимые меры для сохранения ограничительных мер в рамках режима нераспространения ЕС в отношении Ирана, – говорится в сообщении Совета Евросоюза.

В релизе объясняется решение воздержаться от снятия данных ограничений 18 октября 2023 года не выполнением Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), о чем сообщало Международное агентство по атомной энергии с 2019 года.

Так, Совет принял правовые акты “для сохранения обозначений”, которые первоначально были введены ООН для физических и юридических лиц, участвующих в деятельности по созданию ядерных или баллистических ракет, или связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

– Совет также согласился сохранить секторальные и индивидуальные меры, существующие в рамках режима санкций ЕС, в частности те, которые связаны с распространением ядерного оружия Ирана, и эмбарго на поставки оружия и ракет, – отмечается в заявлении.

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Іран

Напомним, Иран контрабандой ввозил новые типы усовершенствованных боевых беспилотников большой дальности в Россию, используя лодки и государственную авиакомпанию.

Иран, ембарго, ООН, Ракета, Росія
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