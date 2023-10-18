Іран заявив про зняття ембарго ООН на продаж ракет, попри продовження обмежень ЄС

Заступника міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Багері Кані у своєму Twitter повідомив, що відсьогодні 18 жовтня припиняється дія резолюції Організації Об’єднаних Націй, яка передбачає заборону на експорт ракетного озброєння.

Ця резолюція ООН №2231 була ухвалена 20 липня 2015 року, через ядерну програму Тегерана на період до 18 жовтня 2023 року. Під ембарго, серед іншого, потрапили продаж та купівля ракет.

– З 18 жовтня 2023 року відповідно до резолюції 2231 РБ ООН припиняються всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, та їх постачання до/з Ісламської Республіки Іран, – написав представник МЗС Ірану.

Також Кані додав, що країна “більше не підлягає жодним обмеженням” у контексті рішень Ради Безпеки ООН.

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Проте вчора, 17 жовтня, в Раді Європейського Союзу заявили про продовження ембарго на експорт для Ірану ракетного озброєння.

– Рада вирішила вжити необхідних заходів для збереження обмежувальних заходів у рамках режиму нерозповсюдження ЄС щодо Ірану, – йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу.

У релізі пояснюється рішення утриматися від зняття даних обмежень 18 жовтня 2023 року не виконанням Іраном своїх зобов’язань щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), про що повідомляло Міжнародне агентство з атомної енергії з 2019 року.

Так, Рада прийняла правові акти “для збереження позначень”, які спочатку були запроваджені ООН для фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у діяльності зі створення ядерних або балістичних ракет, або пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

– Рада також погодилася зберегти секторальні та індивідуальні заходи, що існують у рамках режиму санкцій ЄС, зокрема ті, які пов’язані з розповсюдженням ядерної зброї Ірану, а також ембарго на постачання зброї та ракет, – зазначається у заяві.

Нагадаємо, Іран контрабандою ввозив нові типи вдосконалених бойових безпілотників великої дальності до Росії, використовуючи човни та державну авіакомпанію.

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