Иран может предоставить РФ дальнобойные ракеты после завершения ограничений ООН в октябре – ISW

Иран может договориться с Россией о поставках дальнобойных ракет после завершения в октябре срока действия резолюции Совбеза ООН, которая запрещает Тегерану подобные соглашения.

Об этом идет речь в анализе американского Института по изучению войны (ISW).

18 октября 2023 года заканчивается действие резолюции Совбеза ООН 2231, принятой в июле 2015 года. Этот документ ограничивает возможности Ирана легально продавать дальнобойные ракеты с радиусом 300 и более километров.

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Согласно отчетам украинской и израильской разведок, Россия хочет приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Обе имеют радиус действия 300 км и больше.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу интересовался иранским стендом на военной выставке в Москве. Официальные представители Ирана показали ему различные ракетные системы, включая Zolfaghar.

19 сентября Шойгу полетел в Тегеран, чтобы обсудить “укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном”. Ему снова демонстрировали иранский арсенал беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил в Тегеране.

Шойгу также обсуждал завершение срока действия ракетных ограничений резолюции Совбеза ООН с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

По оценке ISW, истечение срока действия ракетных ограничений Совбеза ООН в октябре даст Ирану возможность экспортировать ракеты и связанные с ними технологии без международного контроля, в том числе и в РФ.

Хотя Великобритания, Франция и Германия объявили, что сохранят существующие ракетные ограничения по Ирану после 18 октября.

В анализе отмечается, что Иран стремится получить деньги от РФ в обмен на поставки ракет. Кроме того, Тегеран может ожидать помощи от России в развитии своих ракетных программ.

Иран владеет самым большим и разнообразным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке, поскольку вложил значительные средства в программу в течение последних пяти-семи лет.

Ранее директор Моссада Дэвид Барнеа сообщал, что Иран намерен передать РФ ракеты малой и большой дальности.

Источник : ISW

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