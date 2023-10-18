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Поставка оружия в Израиль будет приоритетной для Германии – СМИ

Поставка оружия в Израиль будет приоритетной для Германии – СМИ
Фото: Pexels

Правительство Германии намерено предоставлять приоритет экспорту вооружений в Израиль, коммерческие заявки от компаний на экспорт оружия будут рассматриваться и утверждаться в первую очередь.

Об этом сообщило агентство DPA, передает Deutschlandfunk.

Несколько дней назад стало известно, что Израиль обратился к немецкому правительству с просьбой о боеприпасах. Также с израильской стороны был запрос на запасы крови и бронежилеты.

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Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер высказалась за выдворение из страны сторонников исламистской террористической организации ХАМАС.

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Ізраїль

Израиль, Война в Израиле, Німеччина
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