Постачання зброї до Ізраїлю буде пріоритетним для Німеччини – ЗМІ

Уряд Німеччини має намір надавати пріоритет експорту озброєнь до Ізраїлю, комерційні заявки від компаній на експорт зброї будуть розглядатися і затверджуватися у першу чергу.

Про це повідомило агентство DPA, передає Deutschlandfunk.

Кілька днів тому стало відомо, що Ізраїль звернувся до німецького уряду з проханням про боєприпаси. Також від ізраїльської сторони був запит на запаси крові та бронежилети.

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Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер висловилась за видворення з країни прихильників ісламістської терористичної організації ХАМАС.

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