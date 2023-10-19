Ничего святого: в российских церквях вербуют прихожан в ЧВК на войну в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила руководство русской православной церкви в создании собственных частных военных компаний на территории РФ.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, по указаниям московского патриархата их ЧВК занимаются вербовкой и боевой подготовкой наемников для войны против Украины.

– Задокументировано, что одна из таких частных военных компаний под названием Андреевский крест действует на базе Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге. В стенах религиозного учреждения ее представители вербуют прихожан для дальнейшего включения в состав оккупационных группировок РФ, которые задействованы на передовой, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время отбора потенциальных кандидатов предпочтение отдается мужчинам, которые уже проходили службу в рядах военных подразделений страны-агрессора и имеют боевой опыт.

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После зачисления наемников в ряды ЧВК московской церкви, они проходят курс военно-тактической и огневой подготовки под руководством инструкторов из российских спецслужб.

Для маскировки боевых тренировок их организаторы проводят подготовку рекрутов исключительно в стенах собора, а также на специальных полигонах РФ.

Следователи установили, что финансирование таких ЧВК осуществляют представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенных к главе Кремля.

Деньги поступают на счета РПЦ в виде благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

– На основании задокументированных фактов, Служба безопасности проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств разоблаченных преступлений и привлечения виновных к ответственности, – отмечают в украинском ведомстве.

С начала полномасштабной агрессии России по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 — митрополиты церкви.

Среди разоблаченных преступлений — 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продаже огнестрельного оружия и распространению детской порнографии.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ (МП) сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Источник : СБУ

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