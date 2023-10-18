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Анастасия Кожушко, редактор ленты

СБУ направила в суд дело главы Мотор Сичи Богуслаева и арестовала его имущество на 12 млрд грн

В'ячеслав Богуслаєв
Фото: УНИАН

СБУ передала в суд дело экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на Россию.

Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд грн.

Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за рубежом.

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Оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор.

— Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации Ростех, которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ. Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину, — рассказали в СБУ.

Также следователи установили, что в апреле 2022 года экс-глава Мотор Сичи намеренно заблокировал поставки вертолета для нужд ГУР Минобороны Украины. Он дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента Мотор Сичи по четырем статьям УКУ: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

При этом его подчиненный обвиняется по трем статьям УКУ: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Мотор-Січ, СБУ, Суд
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