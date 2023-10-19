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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Нічого святого: у російських церквах вербують парафіян у ПВК на війну в Україні

кремль
Фото: Pexels

Служба безпеки України викрила керівництво російської православної церкви у створенні власних приватних військових компаній на території РФ.

Як розповіли у пресслужбі СБУ, за вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням і бойовою підготовкою найманців для війни проти України. 

– Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою Андріївський хрест діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт-Петербурзі. У стінах релігійної установи її представники вербують парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угруповань РФ, які залучені на передовій, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що під час відбору потенційних кандидатів перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий досвід. 

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Після зарахування найманців до лав ПВК московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів із російських спецслужб. 

Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку рекрутів виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах РФ. 

Слідчі встановили, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближених до очільника Кремля. 

Гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків і пожертв на будівництво храмів. 

– На підставі задокументованих фактів, Служба безпеки проводить комплексні заходи для встановлення всіх обставин викритих злочинів та притягнення винних до відповідальності, – зазначають в українському відомстві. 

З початку повномасштабної агресії Росії за матеріалами СБУ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви. 

Серед викритих злочинів – 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору. Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

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Джерело: СБУ
Війна в Україні, ПВК, Російська агресія, Росія, Церква
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